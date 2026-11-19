Sonangol identifica hidrocarbonetos no pré-sal da Bacia do Kwanza

A Sonangol, através do poço Burututu-1 no Bloco 5/06, identificou a primeira presença de hidrocarbonetos em reservatórios de pré-sal na bacia do rio Kwanza. A perfuração atingiu os 3.882 metros de profundidade, numa lâmina de água de 259 metros, onde foram detetados 25 metros de reservatório com petróleo.

Photo: commons.wikimedia.org by Javier Blas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нефтяное месторождение Эль-Сахара, Ливия

A descoberta, anunciada em conjunto com a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), serve o propósito concreto de reposição de reservas. Para a operadora estatal, que detém 100% da participação no bloco, a identificação de material no pré-sal altera as perspetivas exploratórias da região, embora o potencial real do poço dependa agora de estudos técnicos subsequentes para determinar a viabilidade da extração.

O peso do petróleo nas contas do Estado

Esta movimentação exploratória ocorre num momento em que o petróleo continua a ser o principal suporte de receitas do Estado angolano, com uma produção nacional que se mantém acima de um milhão de barris por dia.

Os números do terceiro trimestre de 2026 demonstram que a receita do país depende mais da oscilação de preços do que do volume extraído. Angola arrecadou 8,33 mil milhões de dólares com a exportação de petróleo — um aumento de 31,82% em relação ao mesmo período de 2025. Contudo, este ganho financeiro não resultou de maior produção, mas de um preço médio ponderado de 93,825 dólares por barril, compensando a queda de 2,87% no volume exportado face ao ano anterior.

O destino do crude mantém a dependência de mercados asiáticos, com a China a absorver 39,86% das exportações e a Índia 18,45%.

A contração no segmento do gás

Ao contrário do petróleo, o gás natural registou uma queda material na atividade. Foram exportadas 788,96 mil toneladas métricas, o que representa uma redução de 51,49% face ao terceiro trimestre de 2025. Esta quebra deve-se a um fator técnico concreto: a paragem programada para manutenção da fábrica ALNG.

O impacto refletiu-se diretamente na faturação, com as exportações de gás a totalizar aproximadamente 867,13 milhões de dólares, um recuo de 3,40% em relação ao período homólogo do ano passado. A Índia continua a ser o principal comprador, concentrando 83,14% do volume de gás natural liquefeito (LNG) exportado.