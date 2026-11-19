Nangade pede ao Governo a reactivação da fábrica de processamento de castanha de caju

Os residentes do distrito de Nangade, na província de Cabo Delgado, apelam às autoridades governamentais para a reactivação da unidade industrial de processamento de castanha de caju. A fábrica, inaugurada durante o mandato do antigo Presidente da República, Armando Guebuza, encontra-se inoperante há cerca de 10 anos.

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A paralisação da unidade é vista pela comunidade como um entrave ao desenvolvimento económico local. Os moradores destacam que a retoma da produção permitiria a valorização da castanha de caju produzida na região e a criação de postos de trabalho, com especial incidência para jovens e mulheres.

Impacto económico e comercial

Nangade assume-se como o maior produtor de castanha de caju em Cabo Delgado. No entanto, a falta de capacidade de processamento local tem forçado a população a recorrer à República da Tanzânia para a comercialização do produto.

A questão foi discutida durante a XX Sessão Ordinária do Conselho Executivo Provincial, realizada a 16 de Novembro de 2026, em Pemba, onde o chefe do Governo distrital de Nangade identificou a inoperância da fábrica como um dos principais constrangimentos ao crescimento do distrito.

Posicionamento do Governo Provincial

O governador de Cabo Delgado, Valige Tauabo, manifestou-se favorável à recuperação da unidade e instruiu o Governo distrital a coordenar esforços com as Direcções Provinciais da Indústria e Comércio, bem como da Agricultura e Pescas.

"O Governo deve trabalhar em coordenação com a Direcção Provincial da Indústria e Comércio e com a Direcção Provincial da Agricultura e Pescas, para dar prioridade à recuperação e reactivação da fábrica de castanha de caju, considerando a sua importância para a dinamização da economia no distrito”, declarou Valige Tauabo.

Segurança e Estabilidade

O governador sublinhou que a manutenção da paz é a condição fundamental para a viabilização de projectos económicos e para o desenvolvimento de Nangade. O contexto é marcado por instabilidades pontuais causadas por grupos terroristas em algumas comunidades, apesar da presença de uma força tarefa da Tanzânia no âmbito de acordos bilaterais.