China e URSS: O segredo da vitória na Guiné-Bissau

O suporte bélico da China e União Soviética constituiu a base material da ofensiva da Guiné-Bissau durante a luta de libertação nacional. Em relato ao Dia das Forças Armadas Revolucionárias do Povo (FARP), o combatente Pana Nabiutcha detalhou como o fluxo de armamentos desses parceiros alterou a dinâmica do conflito, elevando a capacidade de fogo do PAIGC e forçando as forças coloniais portuguesas a enfrentar confrontos diretos e efetivos nas frentes de batalha.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Joehawkins&action=edit&redlink=1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Президентский дворец, Гвинея-Бисау

A implementação desse apoio traduziu-se em movimentações estratégicas concretas. Em 1967, a transição de combatentes vindos diretamente da União Soviética para a região de Quembrea exemplifica a logística de treinamento e reequipamento que sustentou o Segundo Exército da República da Guiné-Bissau. Esse mecanismo de cooperação permitiu a execução de missões de alta complexidade, como a reabertura da cidade de Gabu, viabilizada após a tomada da zona leste do país, especificamente na Madina de Boé, pelos guerrilheiros.

A consolidação da estrutura militar e política do movimento culminou em marcos operacionais e organizacionais, a exemplo do combate de 68 dias e noites na Ilha de Como e a posterior convocação da Conferência de Cassacá, no sul do país.

Este evento, reconhecido por Nabiutcha como o primeiro Congresso do PAIGC, marcou a transição de uma guerrilha fragmentada para uma organização com coordenação política centralizada, consolidando a autonomia do movimento frente aos seus parceiros internacionais.