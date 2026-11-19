Riqueza mineral destrói rios em Nampula: crise invisível divide lideranças parlamentares

A bancada parlamentar da Renamo reiterou a exigência de que a Assembleia da República crie uma Comissão de Inquérito para apurar a contaminação das águas nos distritos de Moma e Larde, na província de Nampula. O pedido, formalizado inicialmente há cerca de duas semanas, visa investigar os impactos ambientais decorrentes da actividade mineira na região.

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Segundo o deputado Arnaldo Chalaua, representante da bancada da Renamo, as referidas localidades têm sido afectadas por derrames de óleos e combustíveis. O parlamentar classificou como "urgente” a constituição de uma comissão que permita averiguar e compreender os níveis de poluição dos rios, alertando que a situação compromete a vida das populações que dependem desses recursos hídricos.

Impactos na saúde pública e ambiente

O deputado enfatizou que a prioridade da solicitação é a salvaguarda da vida humana, argumentando que o envolvimento do Parlamento é crucial perante a possibilidade de as comunidades estarem a ser afectadas por processos de degradação ambiental lenta.

Para dar suporte técnico às investigações e compreender a natureza das denúncias, a bancada sugere que o Parlamento seja assessorado por especialistas na área do ambiente. A expectativa do deputado é que a comissão seja criada ainda durante a corrente semana para o devido esclarecimento dos factos.

Pontos críticos e resposta institucional

Um dos focos de maior preocupação é a Lagoa de Pilivili, em Moma, zona caracterizada por intensa actividade extractiva de minerais pesados. De acordo com os relatos, há suspeitas fundadas de contaminação por combustíveis, com a presença de camadas visíveis de óleo à superfície da água e um forte odor a produtos petrolíferos.

Em resposta ao pedido, a Presidente da Assembleia da República, Margarida Talapa, assegurou que será dada uma resposta breve, a qual deverá ser formalizada através da Comissão Permanente do órgão legislativo.