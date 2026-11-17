Venâncio Mondlane e defesa acusam Ministério Público de julgamento político em Moçambique

A defesa de Venâncio Mondlane defende que o processo judicial em curso possui motivações políticas, visando a exclusão do político dos próximos pleitos eleitorais. A posição foi apresentada nesta quarta-feira, durante o segundo dia da sessão, no âmbito da contestação às acusações formuladas pelo Ministério Público.

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Questionamentos sobre irregularidades eleitorais

Durante a exposição, os defensores argumentaram que as manifestações que deram origem ao caso foram motivadas por alegadas fraudes eleitorais. A defesa salientou que irregularidades foram registadas e confirmadas no acórdão do Conselho Constitucional, questionando a ausência de processos contra os responsáveis por tais discrepâncias nos dados eleitorais.

"Ninguém foi julgado pelo empolamento dos dados das eleições apontadas no acórdão do Conselho Constitucional. Hoje julga-se aquele que contestou as fraudes, o que mostra que o julgamento tem motivações políticas”, sustentou a defesa.

Responsabilidade sobre os actos de manifestantes

A defesa contestou a imputação de responsabilidade a Venâncio Mondlane pelos actos criminosos ocorridos durante os protestos. Segundo os advogados, o arguido não detinha controlo sobre as decisões individuais dos cidadãos, nem emitiu ordens para a prática de crimes.