Moçambique pretende reduzir a dependência de especialistas estrangeiros e aumentar a autonomia na gestão de incidentes cibernéticos através da formação e certificação de auditores e formadores nacionais. A medida é fruto de um memorando de entendimento assinado em Maputo entre o Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação (INTIC) e a Open CSIRT Foundation.
O acordo foca-se na implementação do modelo internacional SIM3, uma metodologia utilizada para avaliar a maturidade e as capacidades das equipas de resposta a incidentes de segurança cibernética (CSIRTs). O modelo permite a análise de competências organizacionais, humanas, técnicas e processuais, facilitando a identificação de lacunas e a criação de planos de melhoria baseados em padrões internacionais.
De acordo com o Presidente do Conselho de Administração do INTIC, Lourino Chemane, a parceria prevê a certificação de, no mínimo, três formadores nacionais. Estes profissionais serão responsáveis por conduzir futuras capacitações no país, utilizando materiais acreditados pela Open CSIRT Foundation.
Além disso, o memorando confere ao INTIC a competência para:
Don Stikvoort, presidente do Conselho de Administração da Open CSIRT Foundation, destacou a importância de Moçambique assumir a responsabilidade pela educação na área, permitindo que os treinamentos sejam proporcionados localmente para fortalecer o ecossistema de segurança cibernética.
Esta iniciativa insere-se no contexto da implementação da Lei n.º 13/2026, de 1 de Julho (Lei de Segurança Cibernética). Esta legislação estabelece a obrigatoriedade de operadores de serviços essenciais e de infraestruturas críticas criarem as suas próprias equipas institucionais de resposta a incidentes.
Com a concretização deste acordo, o INTIC visa otimizar a capacidade nacional de prevenção, deteção e análise de ameaças digitais, assegurando que o país disponha de profissionais qualificados para responder a incidentes de segurança cibernética.
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