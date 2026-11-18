INE apresenta relatório oficial sobre pobreza multidimensional em Angola para o período 2023/2024

Luanda recebeu, hoje, a divulgação do Índice da Pobreza Multidimensional (IPM) para o período 2023/2024, um documento que marca o primeiro registo estatístico nacional a detalhar especificamente as privações de crianças e mulheres. Os dados indicam que 44,8% dos cerca de 36 milhões de angolanos vivem em pobreza multidimensional, uma condição que, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), abrange a falta de rendimento e o acesso insuficiente a serviços básicos como saúde, educação, eletricidade, saneamento, água potável e habitação.

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O presidente do INE, Joel Futi, assinalou que a principal novidade deste relatório reside na capacidade de aprofundar a análise das carências que afetam concretamente estas duas categorias da população. No segmento infantil, o estudo revela que 12,8 milhões de crianças, correspondentes a 69% do total, enfrentam pobreza multidimensional. As principais lacunas identificadas nestas populações centram-se no acesso à vacinação e prevenção de doenças, no desenvolvimento cognitivo e nas condições de habitação.

Quanto às mulheres, mais de 59% encontram-se em situação de pobreza multidimensional, com privações significativas na autonomia financeira, nas condições de moradia e no acesso a sistemas de saneamento. Futi sublinhou que estes indicadores reforçam a necessidade de intensificar investimentos na educação primária, nos cuidados de saúde materno-infantil, na proteção social e na promoção da igualdade de oportunidades.

O relatório aponta uma melhoria face ao período 2015/2016, quando a taxa de pobreza multidimensional era de 52%. Contudo, persistem desafios relevantes, particularmente nas zonas rurais e nos domínios da educação, saúde, saneamento, emprego e acesso a eletricidade e água potável. O documento, elaborado pelo INE em parceria com a Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), o UNICEF e o PNUD, foi descrito por Futi não apenas como uma publicação estatística, mas como um instrumento estratégico para a definição de políticas públicas que visem a redução da pobreza e das desigualdades.

Louise Moreira Daniels, representante do UNICEF, destacou a importância da existência de uma medida oficial da pobreza, nomeadamente da infantil. "A pobreza condiciona todos os outros objetivos. Uma privação na nutrição ou a falta de escola, deixa marcas para toda a vida nas crianças, por isso é tão importante que Angola tenha agora uma medida oficial da pobreza, nomeadamente da criança”, afirmou. Para Gabriel Dava, representante do PNUD, o verdadeiro valor do relatório está em ajudar Angola a responder a perguntas fundamentais sobre quem fica para trás no processo de desenvolvimento e onde devem ser concentrados os esforços para produzir maior impacto.”