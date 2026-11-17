Mudança estratégica na EN4 em Moçambique: Concessão alterará o futuro logístico do país

O Governo de Moçambique prevê anunciar a nova empresa concessionária da Estrada Nacional Nº4 (EN4) no primeiro trimestre de 2027, com a data prevista para Março. A informação foi confirmada pelo Ministro dos Transportes e Logística, João Matlombe.

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De acordo com o governante, o processo de seleção encontra-se na fase de lista curta, contando atualmente com três empresas interessadas. Embora a lista oficial de nomes não tenha sido divulgada, a Trans African Concession (TRAC), de capitais sul-africanos, manifestou publicamente a intenção de renovar a gestão da via, após 30 anos de exploração.

Potenciais melhorias e estrutura da concessão

Caso a TRAC seja selecionada para a nova etapa, o Presidente do seu Conselho de Administração, Alex Van Niekerk, indicou a existência de planos para a construção de faixas adicionais entre a fronteira de Ressano Garcia e a Cidade de Maputo, visando mitigar estrangulamentos no acesso ao porto e em outros pontos da capital.

A atual concessão abrange a construção, financiamento, operação e manutenção de 600 km de estrada, desde o cruzamento de Solomon (Gauteng, África do Sul) até ao Porto de Maputo. Desse total, 97 km situam-se em território moçambicano, no troço entre Maputo e Ressano Garcia, sob o modelo de parceria público-privada. O investimento inicial realizado pela TRAC foi de 6,5 biliões de Rands, dos quais 40% foram aplicados em Moçambique.

Foco no desenvolvimento nacional e inclusão de capital moçambicano

O Ministro João Matlombe enfatizou que a nova gestão da EN4 deverá obrigatoriamente integrar empresas moçambicanas, sejam elas públicas ou privadas, possivelmente através da Bolsa de Valores de Moçambique. O governo decidiu optar por um Concurso Público Internacional em vez de uma renovação direta do contrato para garantir a participação do setor privado nacional.

O objetivo central é inverter a dinâmica dos últimos 30 anos, assegurando que o desenvolvimento do corredor beneficie mais o lado moçambicano, evitando a disparidade observada em relação a cidades como Nelspruit, na África do Sul.

Embora uma avaliação multissetorial realizada em 2025 tenha concluído que a concessão anterior atingiu os seus objetivos e gerou dividendos, o governo considera fundamental a expansão do ecossistema da infraestrutura. A nova concessão irá integrar:

A EN2 , que liga o município da Matola a Namaacha;

, que liga o município da Matola a Namaacha; A estrada de Impaputo ;

; As fronteiras de Goba e Namaacha.

Neste sentido, o Ministério dos Transportes e Logística já trabalha com as autoridades de Namaacha na elaboração de planos diretores para a identificação de áreas industriais, logísticas e residenciais, promovendo um desenvolvimento urbano e económico mais organizado na região.