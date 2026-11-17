Tecnologia militar sob revisão: o caminho que definirá a soberania de Moçambique nos próximos anos

O Presidente da República, Daniel Chapo, instou o Instituto Superior de Estudos de Defesa (ISEDEF) — Tenente-Geral Armado Emílio Guebuza a intensificar a investigação científica e a inovação tecnológica. O objetivo é a criação de protótipos militares que sirvam de base para a implementação de uma futura indústria de defesa nacional.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Группа дронов в полете

Durante a cerimónia de encerramento de quatro cursos na Matola, o Chefe de Estado recomendou a criação de um centro de pesquisas e inovação tecnológica para assessorar o Governo. Chapo destacou a necessidade de produzir soluções locais, mencionando a viabilidade de desenvolver drones, sistemas antidrones, sistemas não tripulados terrestres, armas de precisão, sistemas de inteligência geoespacial e de ciberdefesa.

Para o Presidente, a natureza dos conflitos armados contemporâneos — citando as dinâmicas entre Rússia e Ucrânia, bem como as tensões entre Estados Unidos e Irão — revela que a tecnologia, especialmente os sistemas não tripulados, assumiu um papel predominante sobre o movimento massivo de tropas. Neste sentido, defendeu que o ISEDEF deve superar a mera transmissão de teorias estrangeiras e assumir um papel ativo na produção de conhecimento ajustado à realidade de Moçambique.

Foco na qualidade da formação e novas ameaças

O Chefe de Estado apelou ao comando da instituição para que privilegie a qualidade da formação em detrimento da quantidade de graduados, visando a competitividade do ISEDEF face a outras instituições militares a nível nacional, regional e internacional.

Além disso, Daniel Chapo desafiou o corpo docente e os investigadores a aprofundarem os estudos sobre ameaças emergentes à segurança nacional, com particular enfoque em:

Crime organizado e transnacional;

Tráfico de pessoas e de drogas;

Branqueamento de capitais;

Raptos.

Financiamento e Academia

Reconhecendo o elevado custo do material bélico, o Presidente recomendou ao Ministério da Defesa Nacional a procura de mecanismos alternativos de financiamento para o apetrechamento das Forças de Defesa e Segurança, reduzindo a dependência exclusiva do Orçamento do Estado.

O evento marcou a conclusão da segunda edição do Curso de Defesa Nacional, do sétimo Curso de Altos Comandos, do 15.º Curso de Promoção a Oficial Superior e do primeiro Curso de Adequação em Planeamento Táctico-Operacional.