O Grupo Mitrelli, liderado pelo empresário Haim Taib, investiu cerca de 40 milhões de dólares norte-americanos no Porto de Nacala, na província de Nampula. O investimento visa a implementação de um terminal portuário, cuja inauguração está prevista para meados de dezembro.
O anúncio foi feito nesta segunda-feira, em Maputo, após uma audiência entre Haim Taib e o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo. O encontro integrou as iniciativas do Governo moçambicano para reforçar o diálogo com investidores internacionais em setores estratégicos da economia nacional.
Segundo o Presidente e Fundador do Grupo Mitrelli, a aposta na infraestrutura portuária de Nacala é fundamental para a expansão das atividades empresariais e o desenvolvimento económico da região. Taib manifestou ainda a intenção de expandir os investimentos no país, contemplando as seguintes áreas:
O empresário destacou que a estratégia de expansão do grupo será alinhada com as prioridades do Estado moçambicano, baseando-se na experiência de implementação de projetos em outros países africanos, como Angola, Senegal e Costa do Marfim.
No âmbito da estratégia de mobilização de capital para setores prioritários, o Chefe de Estado recebeu também representantes do Grupo Huatong. O conglomerado internacional, especializado na produção de cabos elétricos, fios e equipamentos industriais, manifestou interesse em oportunidades de investimento em Moçambique.
A atuação do Grupo Huatong foca-se em quatro eixos principais: energia e eletricidade, petróleo e gás, indústria do alumínio e serviços geofísicos, setores considerados críticos para a expansão das infraestruturas nacionais e o desenvolvimento industrial do país.
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