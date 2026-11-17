Grupo Mitrelli investe 40 milhões de dólares no Porto de Nacala

Grupo Mitrelli investe 40 milhões de dólares no Porto de Nacala

O Grupo Mitrelli, liderado pelo empresário Haim Taib, investiu cerca de 40 milhões de dólares norte-americanos no Porto de Nacala, na província de Nampula. O investimento visa a implementação de um terminal portuário, cuja inauguração está prevista para meados de dezembro.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Портовый грузооборот. Грузовой корабль в порту

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, em Maputo, após uma audiência entre Haim Taib e o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo. O encontro integrou as iniciativas do Governo moçambicano para reforçar o diálogo com investidores internacionais em setores estratégicos da economia nacional.

Segundo o Presidente e Fundador do Grupo Mitrelli, a aposta na infraestrutura portuária de Nacala é fundamental para a expansão das atividades empresariais e o desenvolvimento económico da região. Taib manifestou ainda a intenção de expandir os investimentos no país, contemplando as seguintes áreas:

Energia e Agricultura: setores prioritários para o crescimento produtivo.

setores prioritários para o crescimento produtivo. Educação e Saúde: desenvolvimento de serviços essenciais.

desenvolvimento de serviços essenciais. Emprego: criação de oportunidades laborais para a juventude moçambicana.

O empresário destacou que a estratégia de expansão do grupo será alinhada com as prioridades do Estado moçambicano, baseando-se na experiência de implementação de projetos em outros países africanos, como Angola, Senegal e Costa do Marfim.

Outras Iniciativas de Investimento

No âmbito da estratégia de mobilização de capital para setores prioritários, o Chefe de Estado recebeu também representantes do Grupo Huatong. O conglomerado internacional, especializado na produção de cabos elétricos, fios e equipamentos industriais, manifestou interesse em oportunidades de investimento em Moçambique.

A atuação do Grupo Huatong foca-se em quatro eixos principais: energia e eletricidade, petróleo e gás, indústria do alumínio e serviços geofísicos, setores considerados críticos para a expansão das infraestruturas nacionais e o desenvolvimento industrial do país.