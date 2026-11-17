O Centro para Democracia e Direitos Humanos (CDD) manifestou a expectativa de que os juízes responsáveis pelo julgamento de Venâncio Mondlane atuem com isenção, evitando que a decisão seja influenciada por interesses ou encomendas de natureza política.
A posição foi defendida por André Mulungo, momentos antes do início da sessão, instando os magistrados a considerarem as implicações do veredicto para a estabilidade e o futuro do país.
Segundo a análise de André Mulungo, caso a decisão judicial resulte na inelegibilidade de Venâncio Mondlane, este ficaria excluído da corrida política. De acordo com a sua interpretação, tal cenário poderia deixar o Presidente da República, Daniel Chapo, praticamente sem contestação relevante, num contexto em que a oposição se encontra fragilizada.
"Os juízes devem ter em mente que têm o futuro da nação nas suas mãos”, afirmou Mulungo, reiterando a necessidade de o processo decorrer com total independência e ausência de interferências políticas.
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