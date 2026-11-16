Milhões pagos sem contrato: Maputo acumula violações que abalam contas públicas

O Relatório e Parecer sobre a Conta Geral do Estado (CGE) de 2025, elaborado pelo Tribunal Administrativo, identificou a execução irregular de despesas num montante superior a 1,8 mil milhões de Meticais por parte de diversas entidades públicas. O Conselho Municipal da Cidade de Maputo surge como a instituição com o maior volume de infrações financeiras no período analisado, registando mais de um mil milhão de Meticais em pagamentos irregulares.

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Pagamentos sem cobertura contratual

A auditoria realizada a 13 instituições públicas revelou que, no ano passado, foram efetuados pagamentos no valor de 424,3 milhões de Meticais a empresas que não possuíam contrato com o Estado. A distribuição destes gastos divide-se da seguinte forma:

Contratação de serviços: 204,6 milhões de Meticais;

204,6 milhões de Meticais; Aquisição de bens: 173,2 milhões de Meticais;

173,2 milhões de Meticais; Obras públicas: 44,2 milhões de Meticais;

44,2 milhões de Meticais; Arrendamento: 1,320 milhões de Meticais;

1,320 milhões de Meticais; Consultorias: 950 mil Meticais.

No que diz respeito às entidades envolvidas nestas omissões contratuais, destacam-se o Conselho Municipal da Cidade de Maputo, com gastos acima de 236,7 milhões de Meticais, o Instituto de Gestão das Participações do Estado (IGEPE), com mais de 8,4 milhões, e o Conselho Municipal da Vila de Homoíne, com mais de 5,3 milhões de Meticais.

O Tribunal Administrativo sublinha que a ausência de contratos viola o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, especificamente os n.ºs 2 e 3 do artigo 114, configurando uma infração financeira nos termos da Lei sobre Organização, Funcionamento e Processo da Secção de Contas Públicas.

Excesso de valores e ausência de justificativos

O relatório aponta ainda o pagamento de montantes superiores aos acordados contratualmente, sem que tenham sido celebradas as respetivas adendas. No total, foram pagos 3,1 milhões de Meticais acima do valor acordado (de 5 milhões), sendo que o Conselho Municipal da Cidade de Maputo foi responsável por um excesso de 2,4 milhões de Meticais.

Adicionalmente, a auditoria detetou a liquidação de despesas sem qualquer comprovativo justificativo, num valor superior a um mil milhão de Meticais. Esta situação ocorreu principalmente no Conselho Municipal da Cidade de Maputo (1 mil milhão de Meticais) e na Agência para Promoção de Investimentos e Exportações (APIEX), com 995,2 mil Meticais.

Outras irregularidades financeiras e orçamentais

O Tribunal Administrativo identificou diversas outras inconformidades:

Despesas de anos anteriores: Foram registados 59,8 milhões de Meticais pagos sem cobertura orçamental no exercício em análise, envolvendo o Conselho Municipal da Cidade de Maputo, o Conselho Municipal de Homoíne, a Comissão Nacional de Eleições e a APIEX.

Foram registados 59,8 milhões de Meticais pagos sem cobertura orçamental no exercício em análise, envolvendo o Conselho Municipal da Cidade de Maputo, o Conselho Municipal de Homoíne, a Comissão Nacional de Eleições e a APIEX. Falhas de documentação: A ausência de guias de remessa ou entrega e de certificados de conformidade foi verificada em despesas de 14,9 milhões de Meticais.

A ausência de guias de remessa ou entrega e de certificados de conformidade foi verificada em despesas de 14,9 milhões de Meticais. Gestão de fundos e SISTAFE: Constatou-se a não contabilização de recursos externos executados fora da Conta Única do Tesouro (CUT) e a falta de remessa de balancetes à Direção Nacional de Contabilidade Pública, num valor de 253,8 milhões de Meticais.

O órgão judicial alerta que a inobservância destas normas compromete o princípio da unidade da Tesouraria, previsto na Lei do SISTAFE.

Dívidas pendentes

Por fim, o relatório indica a existência de 2,9 mil milhões de Meticais em "despesas por pagar" que não tinham sido executadas até 31 de março de 2026. Nesta lista, lideram o Conselho Municipal da Cidade de Maputo, com 443,6 milhões de Meticais, e o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE), com 2,2 milhões de Meticais.