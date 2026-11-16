Frelimo oficializa Daniel Chapo como candidato à Presidência para 2029

A Frelimo anunciou que Daniel Francisco Chapo será o candidato do partido à Presidência da República para as eleições de 2029. A revelação, formalizada pelo Secretário-Geral do partido, Chakil Aboobacar, a 18 de outubro, surge após a decisão ter sido tomada pelo Comité Central em reunião realizada em Chimoio, a 26 de agosto.

Photo: https://presidencia.gov.mz/ Даниэл Чапу, Президент Мозамбика

A nomeação antecipada de Chapo é vista como um movimento estratégico da Comissão Política da Frelimo — órgão composto pelas figuras mais influentes do partido e pelos ex-presidentes Joaquim Chissano, Armando Guebuza e Filipe Nyusi. Após a instabilidade provocada pelas manifestações pós-eleitorais de 2024, Chapo, que anteriormente era governador provincial, assumiu a tarefa de gerir a crise sem alienar as fações internas e a elite do partido.

Desafios de controlo político e estabilidade social

O cenário político atual é marcado por tensões significativas. O Centro de Integridade Pública (CIP) apontou irregularidades graves nas eleições de 2024. Enquanto isso, a oposição tradicional, representada por Renamo e Podemos, enfrenta crises internas. Por outro lado, a figura de Venâncio Mondlane surge como um novo polo de oposição, embora enfrente um processo judicial na Suprema Corte sob acusação de traição relacionada com as manifestações.

Dados da "Plataforma Decide" revelam que, até 12 de novembro, 914 pessoas permaneciam detidas sem julgamento. Entre março e outubro deste ano, foram registados 50 incidentes de violência política, resultando em oito mortos e 13 feridos, afetando maioritariamente membros do partido ANAMOLA. Em resposta, as autoridades prisionais e policiais reforçaram a prontidão em diversas unidades para evitar novos distúrbios.

Estratégias de gestão económica e combate à corrupção

Daniel Chapo enfrenta a necessidade de equilibrar a manutenção do poder da Frelimo com a urgência de combater a corrupção e a ganância, fatores que impulsionaram o descontentamento social. No setor público, foram implementadas medidas para travar o saque de empresas estatais, como a LAM (companhia aérea) e a TmCel (telecomunicações), transferindo o controlo da LAM para outras entidades estatais como a HCB, EMOSE e CFM.

No setor mineiro, a tentativa de regular a extração artesanal de ouro na província de Manica enfrentou dificuldades, pois a proibição da atividade migrou a mineração para o período noturno. Como alternativa, o governo propõe alterações na legislação mineral para obrigar empresas de gás e mineração a contratar mais fornecedores locais e a centralizar contratos de importação para aumentar a transparência.

Relações Internacionais e Apoio Financeiro

Para mitigar a crise fiscal interna, Chapo tem apostado numa agenda diplomática intensa. O governo moçambicano tem procurado equilibrar as relações com a China, Rússia e Estados Unidos. Em outubro, o vice-comandante do AFRICOM, tenente-general John Brennan Jr., visitou Maputo, classificando Moçambique como um "parceiro estratégico". Simultaneamente, a empresa norte-americana Sincerus recebeu US$ 4 milhões do Departamento de Estado dos EUA para treinar forças policiais na proteção das rodovias N1 e N380 em Cabo Delgado.

No plano financeiro, a prioridade tem sido a renegociação com o FMI. Após ameaças de cancelamento do programa de apoio, a gestão de Chapo conseguiu, em abril de 2025, a suspensão do processo. O FMI, através do representante Olamide Harrisson, alertou que a economia moçambicana crescerá apenas 1% este ano, impactada pela alta dos combustíveis e escassez de moeda estrangeira.

A questão de Cabo Delgado

Apesar dos avanços declarados pelo presidente Chapo na Assembleia Geral da ONU, observadores indicam que os insurgentes continuam a circular livremente por grande parte da província de Cabo Delgado. A estratégia do governo tem sido minimizar as causas locais do conflito, atribuindo-o a influências estrangeiras, embora a falta de emprego e a exclusão dos benefícios da riqueza mineral sejam apontadas como causas centrais.

Sobre a exploração de gás, o Ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Impissa, informou ao Parlamento que as receitas fiscais significativas do setor só começarão a ser arrecadadas em 2035, com a previsão de atingirem 2,6 mil milhões de dólares anuais apenas em 2042.