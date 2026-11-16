Abastecimento em risco mas salvo: ENAPP restaura normalidade nos aeroportos do norte de Moçambique

A Empresa Nacional de Aprovisionamento de Produtos Petrolíferos (ENAPP) informou que as perturbações no fornecimento de combustível de aviação (Jet A-1), recentemente reportadas pela companhia aérea estatal Air Mozambique (LAM), foram totalmente resolvidas.

Photo: commons.wikimedia.org by Alf van Beem, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ S5 Aircraft Fuel Supply truck at Schiphol

Num comunicado oficial, a ENAPP esclareceu que a situação foi regularizada, estando agora assegurado o abastecimento de combustível nos aeroportos de Nacala e Nampula, locais onde se tinham registado as ruturas.

A empresa garantiu ainda que a importação de outros derivados petrolíferos, incluindo gasolina, gasóleo e gás doméstico, mantém-se num ritmo normal. De acordo com a nota, as remessas de combustível encomendadas para novembro e dezembro têm as suas entregas programadas para as cidades de Maputo, Beira, Nacala e Pemba.

A ENAPP apelou à tranquilidade, assegurando que os processos de importação e de reposição de stocks estão a decorrer normalmente.

Contexto económico e pressões externas

Este cenário ocorre num momento em que o Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou para o aumento das vulnerabilidades da economia moçambicana. Segundo a instituição, a subida dos preços internacionais dos combustíveis, a escassez de divisas e as dificuldades na gestão das finanças públicas representam riscos crescentes.

Olamide Harrisson, Representante Residente do FMI em Moçambique, destacou, durante a apresentação das perspetivas económicas para a África Subsariana, que os preços dos combustíveis estão a agravar a falta de moeda estrangeira e as pressões orçamentais, prevendo-se uma deterioração tanto do saldo da conta corrente como das reservas cambiais.