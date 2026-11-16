Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Corredor da Beira sofre impacto operacional devido a filas de 60 km em Machipanda

CPLP » Moçambique

O sector logístico do Corredor da Beira enfrenta graves constrangimentos devido ao congestionamento de camiões de mercadorias na fronteira de Machipanda, província de Manica. As filas do lado moçambicano chegam a atingir os 60 quilómetros, forçando milhares de transportadores regionais a aguardar vários dias na estrada, o que impacta directamente a fluidez do comércio e a eficiência operacional da região.

Очередь грузовиков
Photo: eigene Bilder by Томас Грэмс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Очередь грузовиков

Impacto Operacional e Económico

A situação reflecte-se negativamente em toda a cadeia logística ligada ao Porto da Beira. Miguel Diginga, Director de Operações da Cornelder, alerta que o prolongamento do tempo de trânsito reduz a capacidade operacional e a competitividade do corredor, podendo incentivar o desvio de cargas para rotas alternativas, com prejuízos para a economia nacional.

O impacto estende-se aos operadores económicos, com a Associação dos Transportadores de Carga a reportar que a lentidão limita a produtividade, reduzindo a frequência de viagens de alguns camiões para apenas duas por mês, o que eleva os custos operacionais e compromete a rentabilidade das empresas. Félix Machado, Presidente da Federação Empresarial da Província de Sofala, sublinha que esta ineficiência pode influenciar diversos sectores da economia e reflectir-se no custo de vida da população.

Crise Humanitária e de Segurança

A longa espera degradou as condições de sobrevivência dos camionistas. A escassez de serviços básicos obriga os transportadores a improvisar refeições com fogões a gás junto aos veículos, prática que o Serviço Nacional de Salvação Pública, através do porta-voz José Jone, classifica como risco de incêndio, recomendando a distância mínima de três metros dos camiões.

A falta de infraestruturas sanitárias tem levado ao descarte de resíduos nas bermas da estrada, gerando preocupação nas comunidades locais quanto ao risco de propagação de doenças, como a cólera, especialmente durante a época chuvosa. Adicionalmente, regista-se a ocorrência de roubos, incluindo o furto de selos electrónicos, forçando os motoristas a manter vigilância constante sobre as cargas.

Causas e Perspectivas de Solução

As principais causas do congestionamento incluem a morosidade no tratamento documental do lado zimbabueano, barreiras linguísticas e a falta de disciplina de alguns automobilistas. Nota-se uma disparidade significativa na extensão das filas: enquanto em Moçambique atingem 60 km, do lado do Zimbabué a fila oscila entre 3 a 4 km.

Como medida de mitigação, o Governo da província de Manica já realizou reuniões com operadores logísticos para discutir a melhoria dos mecanismos de controlo fronteiriço. Paralelamente, no Zimbabué, foram iniciados os primeiros passos para a implementação de uma fronteira de paragem única, projecto que visa optimizar os procedimentos de controlo e agilizar a circulação de mercadorias entre os dois países.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Caldo de ervilhaca amarela: a ordem de cozimento que preserva a textura dos vegetais
Receitas e Culinária
Caldo de ervilhaca amarela: a ordem de cozimento que preserva a textura dos vegetais
Cinco raças de gatos com comportamento semelhante ao dos cães
Animais
Cinco raças de gatos com comportamento semelhante ao dos cães
Bifes caseiros sem pão ou ovos usam bicarbonato e cebola para textura aerada
Receitas e Culinária
Bifes caseiros sem pão ou ovos usam bicarbonato e cebola para textura aerada
Mais populares
Cinco raças de gatos com comportamento semelhante ao dos cães

A observação de comportamentos específicos em certas raças felinas mostra como ações simples geram respostas consistentes quando o ambiente oferece estímulos claros e imediatos.

Cinco raças de gatos com comportamento semelhante ao dos cães
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Verde-oliva: estrutura cromática e aplicações no esmalte de outono
Frankenstein dos rios: adaptação única altera equilíbrio de ecossistemas inteiros
A reabertura das fronteiras entre Armênia e Turquia: custos e riscos Dmitriy Sokolov A China não saiu do jogo: Trump buscará espaço no Sudeste Asiático sem romper o equilíbrio Olesya Kireeva Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático Anastasiya Zhukova
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
Rotina doméstica de pés: preparo com sal marinho e esfoliação natural de farelo de coco
Jardim estrutural: substituir o improviso pela repetição de formas
Jardim estrutural: substituir o improviso pela repetição de formas
últimos materiais
Maçã de avião e lama nos sapatos: por que 'esconder' na mala custa multas em países rígidos
PMEs moçambicanas enfrentam barreira histórica: BCL define integração em cadeias até 2035
Corredor da Beira sofre impacto operacional devido a filas de 60 km em Machipanda
Receitas de bebidas soviéticas caseiras: o papel da autenticidade e técnicas específicas
Vinho quente nas unhas: como a luz altera a percepção da cor em 2026/27
Glossing e saúde da fibra: a substituição da tinta química
Outono no Japão 2026: Calor atrasa folhas e muda a janela ideal de viagem
Salada de repolho roxo: maceração e óleo de gergelim quente como técnica central
Peso ideal não livra do risco: herança familiar altera o perfil lipídico
Deitar logo após comer: por que a posição horizontal é um risco real para o seu esôfago
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.