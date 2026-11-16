Corredor da Beira sofre impacto operacional devido a filas de 60 km em Machipanda

O sector logístico do Corredor da Beira enfrenta graves constrangimentos devido ao congestionamento de camiões de mercadorias na fronteira de Machipanda, província de Manica. As filas do lado moçambicano chegam a atingir os 60 quilómetros, forçando milhares de transportadores regionais a aguardar vários dias na estrada, o que impacta directamente a fluidez do comércio e a eficiência operacional da região.

Photo: eigene Bilder by Томас Грэмс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Очередь грузовиков

Impacto Operacional e Económico

A situação reflecte-se negativamente em toda a cadeia logística ligada ao Porto da Beira. Miguel Diginga, Director de Operações da Cornelder, alerta que o prolongamento do tempo de trânsito reduz a capacidade operacional e a competitividade do corredor, podendo incentivar o desvio de cargas para rotas alternativas, com prejuízos para a economia nacional.

O impacto estende-se aos operadores económicos, com a Associação dos Transportadores de Carga a reportar que a lentidão limita a produtividade, reduzindo a frequência de viagens de alguns camiões para apenas duas por mês, o que eleva os custos operacionais e compromete a rentabilidade das empresas. Félix Machado, Presidente da Federação Empresarial da Província de Sofala, sublinha que esta ineficiência pode influenciar diversos sectores da economia e reflectir-se no custo de vida da população.

Crise Humanitária e de Segurança

A longa espera degradou as condições de sobrevivência dos camionistas. A escassez de serviços básicos obriga os transportadores a improvisar refeições com fogões a gás junto aos veículos, prática que o Serviço Nacional de Salvação Pública, através do porta-voz José Jone, classifica como risco de incêndio, recomendando a distância mínima de três metros dos camiões.

A falta de infraestruturas sanitárias tem levado ao descarte de resíduos nas bermas da estrada, gerando preocupação nas comunidades locais quanto ao risco de propagação de doenças, como a cólera, especialmente durante a época chuvosa. Adicionalmente, regista-se a ocorrência de roubos, incluindo o furto de selos electrónicos, forçando os motoristas a manter vigilância constante sobre as cargas.

Causas e Perspectivas de Solução

As principais causas do congestionamento incluem a morosidade no tratamento documental do lado zimbabueano, barreiras linguísticas e a falta de disciplina de alguns automobilistas. Nota-se uma disparidade significativa na extensão das filas: enquanto em Moçambique atingem 60 km, do lado do Zimbabué a fila oscila entre 3 a 4 km.

Como medida de mitigação, o Governo da província de Manica já realizou reuniões com operadores logísticos para discutir a melhoria dos mecanismos de controlo fronteiriço. Paralelamente, no Zimbabué, foram iniciados os primeiros passos para a implementação de uma fronteira de paragem única, projecto que visa optimizar os procedimentos de controlo e agilizar a circulação de mercadorias entre os dois países.