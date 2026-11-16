Henrique Machava: erosão grave em Chibuto exige projecto de 200 milhões de meticais

A progressão da erosão no município de Chibuto, província de Gaza, atingiu um nível crítico, forçando diversas famílias a abandonarem as suas residências. De acordo com dados levantados, pelo menos 15 dos 22 bairros da autarquia enfrentam graves danos estruturais, agravados pela ocorrência de chuvas.
No bairro de Mussavene, a situação é marcada por muros destruídos e casas soterradas por terra arrastada pelas águas pluviais. Residentes do bairro de Mudada e de outras zonas afectadas relatam a perda de bens e a impossibilidade de habitar as suas casas durante o período chuvoso, devido à infiltração de água e areia no interior das habitações.
Os munícipes acusam a edilidade de inércia e apontam a inexistência de um sistema de drenagem adequado como a principal causa do agravamento do problema. Residentes da Unidade 3 alegam, inclusive, que a infraestrutura de drenagem construída pelo município desemboca directamente nas residências, exacerbando a erosão local.
O presidente do Conselho Municipal de Chibuto, Henrique Machava, admitiu que a erosão afecta seriamente 15 bairros e que outros sete apresentam problemas em menor escala. O edil afirmou que a dimensão do problema ultrapassa a actual capacidade de resposta do município, mas garantiu a implementação de um projecto estruturante de resiliência.
As principais medidas e previsões incluem:
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