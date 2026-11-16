Henrique Machava: erosão grave em Chibuto exige projecto de 200 milhões de meticais

A progressão da erosão no município de Chibuto, província de Gaza, atingiu um nível crítico, forçando diversas famílias a abandonarem as suas residências. De acordo com dados levantados, pelo menos 15 dos 22 bairros da autarquia enfrentam graves danos estruturais, agravados pela ocorrência de chuvas.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Затопленная дорога после наводнения

No bairro de Mussavene, a situação é marcada por muros destruídos e casas soterradas por terra arrastada pelas águas pluviais. Residentes do bairro de Mudada e de outras zonas afectadas relatam a perda de bens e a impossibilidade de habitar as suas casas durante o período chuvoso, devido à infiltração de água e areia no interior das habitações.

Queixas de inércia e falhas na drenagem

Os munícipes acusam a edilidade de inércia e apontam a inexistência de um sistema de drenagem adequado como a principal causa do agravamento do problema. Residentes da Unidade 3 alegam, inclusive, que a infraestrutura de drenagem construída pelo município desemboca directamente nas residências, exacerbando a erosão local.

Resposta do Município

O presidente do Conselho Municipal de Chibuto, Henrique Machava, admitiu que a erosão afecta seriamente 15 bairros e que outros sete apresentam problemas em menor escala. O edil afirmou que a dimensão do problema ultrapassa a actual capacidade de resposta do município, mas garantiu a implementação de um projecto estruturante de resiliência.

As principais medidas e previsões incluem:

Estudo Técnico: Está em curso um estudo para analisar as particularidades técnicas da zona e conceber o projecto de intervenção, com conclusão prevista para o final de Novembro.

Está em curso um estudo para analisar as particularidades técnicas da zona e conceber o projecto de intervenção, com conclusão prevista para o final de Novembro. Custos: O estudo definirá os custos exactos e a forma de implementação das obras.

O estudo definirá os custos exactos e a forma de implementação das obras. Estimativa Financeira: A autarquia estima a necessidade de 200 milhões de meticais para financiar obras pontuais de combate à erosão e a reposição de ruas.