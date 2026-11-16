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Henrique Machava: erosão grave em Chibuto exige projecto de 200 milhões de meticais

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A progressão da erosão no município de Chibuto, província de Gaza, atingiu um nível crítico, forçando diversas famílias a abandonarem as suas residências. De acordo com dados levantados, pelo menos 15 dos 22 bairros da autarquia enfrentam graves danos estruturais, agravados pela ocorrência de chuvas.

Затопленная дорога после наводнения
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Затопленная дорога после наводнения

No bairro de Mussavene, a situação é marcada por muros destruídos e casas soterradas por terra arrastada pelas águas pluviais. Residentes do bairro de Mudada e de outras zonas afectadas relatam a perda de bens e a impossibilidade de habitar as suas casas durante o período chuvoso, devido à infiltração de água e areia no interior das habitações.

Queixas de inércia e falhas na drenagem

Os munícipes acusam a edilidade de inércia e apontam a inexistência de um sistema de drenagem adequado como a principal causa do agravamento do problema. Residentes da Unidade 3 alegam, inclusive, que a infraestrutura de drenagem construída pelo município desemboca directamente nas residências, exacerbando a erosão local.

Resposta do Município

O presidente do Conselho Municipal de Chibuto, Henrique Machava, admitiu que a erosão afecta seriamente 15 bairros e que outros sete apresentam problemas em menor escala. O edil afirmou que a dimensão do problema ultrapassa a actual capacidade de resposta do município, mas garantiu a implementação de um projecto estruturante de resiliência.

As principais medidas e previsões incluem:

  • Estudo Técnico: Está em curso um estudo para analisar as particularidades técnicas da zona e conceber o projecto de intervenção, com conclusão prevista para o final de Novembro.
  • Custos: O estudo definirá os custos exactos e a forma de implementação das obras.
  • Estimativa Financeira: A autarquia estima a necessidade de 200 milhões de meticais para financiar obras pontuais de combate à erosão e a reposição de ruas.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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