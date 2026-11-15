A Electricidade de Moçambique (EDM) está a implementar medidas para recuperar a Central Fotovoltaica de Metoro, na província de Cabo Delgado. Apesar de ter sido inaugurada em abril de 2022, a infraestrutura continua sem cumprir os objetivos operacionais para os quais foi concebida.
O Administrador Executivo do pelouro de Electrificação da EDM, António Munguambe, confirmou a existência de constrangimentos que afetam o empreendimento, mas assegurou que estão em curso esforços para reintegrar a central na matriz energética nacional.
Localizada no distrito de Ancuabe, a central foi projetada para reforçar o abastecimento elétrico nas províncias de Cabo Delgado e Nampula. No entanto, a instabilidade militar na região Norte comprometeu a exploração do projeto. Em junho de 2022, ataques armados em Ancuabe condicionaram a operação e manutenção da infraestrutura.
Esta situação foi corroborada por relatórios institucionais:
O projeto resultou de uma parceria entre a Neoen (75%) e a EDM (25%), representando um investimento total de aproximadamente 56 milhões de dólares. Deste montante, 40 milhões de dólares foram financiados através de empréstimos da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e da Proparco.
A central possui as seguintes especificações técnicas:
António Munguambe enquadrou a recuperação de Metoro numa estratégia mais ampla para responder ao crescimento da procura doméstica, mencionando que o Estado está a ligar mais de 400 mil novos clientes por ano.
Para suportar esta procura e diversificar as fontes de energia — especialmente após a seca que afetou a albufeira de Cahora Bassa — a EDM destacou outros projetos prioritários:
O administrador admitiu, contudo, que a mobilização de recursos financeiros continua a ser um dos principais obstáculos para a concretização plena destes projetos.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Esticar a massa até 3-4 mm é a variável crítica que permite ao vapor separar as camadas sem romper a estrutura externa durante o assamento.