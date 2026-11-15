EDM avança na recuperação da Central Fotovoltaica de Metoro em Cabo Delgado

EDM trabalha para recuperar a Central Fotovoltaica de Metoro em Cabo Delgado

A Electricidade de Moçambique (EDM) está a implementar medidas para recuperar a Central Fotovoltaica de Metoro, na província de Cabo Delgado. Apesar de ter sido inaugurada em abril de 2022, a infraestrutura continua sem cumprir os objetivos operacionais para os quais foi concebida.

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O Administrador Executivo do pelouro de Electrificação da EDM, António Munguambe, confirmou a existência de constrangimentos que afetam o empreendimento, mas assegurou que estão em curso esforços para reintegrar a central na matriz energética nacional.

Impacto da insegurança e dados de produção

Localizada no distrito de Ancuabe, a central foi projetada para reforçar o abastecimento elétrico nas províncias de Cabo Delgado e Nampula. No entanto, a instabilidade militar na região Norte comprometeu a exploração do projeto. Em junho de 2022, ataques armados em Ancuabe condicionaram a operação e manutenção da infraestrutura.

Esta situação foi corroborada por relatórios institucionais:

Neoen: A empresa francesa informou no relatório de 2023 que a deterioração da segurança obrigou à evacuação de equipas e à suspensão dos trabalhos por tempo indeterminado.

A empresa francesa informou no relatório de 2023 que a deterioração da segurança obrigou à evacuação de equipas e à suspensão dos trabalhos por tempo indeterminado. EDM: O relatório e contas de 2023 reconhece que a insurgência condicionou o comissionamento e a operação da central.

O relatório e contas de 2023 reconhece que a insurgência condicionou o comissionamento e a operação da central. INE: Segundo os Indicadores Básicos de Energia, Gás e Petróleo de 2024, a produção elétrica atribuída a Cabo Delgado foi "nula" em 2023 e 2024.

Detalhes técnicos e investimento

O projeto resultou de uma parceria entre a Neoen (75%) e a EDM (25%), representando um investimento total de aproximadamente 56 milhões de dólares. Deste montante, 40 milhões de dólares foram financiados através de empréstimos da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e da Proparco.

A central possui as seguintes especificações técnicas:

Capacidade instalada: 41 megawatts-pico (MWp).

41 megawatts-pico (MWp). Infraestrutura: Aproximadamente 125 mil painéis solares.

Aproximadamente 125 mil painéis solares. Produção prevista: Cerca de 69 gigawatts-hora (GWh) por ano.

Cerca de 69 gigawatts-hora (GWh) por ano. Impacto social: Previsão de beneficiar cerca de 140 mil pessoas.

Estratégia de expansão da rede elétrica

António Munguambe enquadrou a recuperação de Metoro numa estratégia mais ampla para responder ao crescimento da procura doméstica, mencionando que o Estado está a ligar mais de 400 mil novos clientes por ano.

Para suportar esta procura e diversificar as fontes de energia — especialmente após a seca que afetou a albufeira de Cahora Bassa — a EDM destacou outros projetos prioritários:

Geração: Central Térmica de Temane (450 MW), primeira fase de Mphanda Nkuwa (1.500 MW) e a central eólica de Namaacha (concurso lançado).

Central Térmica de Temane (450 MW), primeira fase de Mphanda Nkuwa (1.500 MW) e a central eólica de Namaacha (concurso lançado). Transporte: Linhas de 400 kV entre Pambara, Chókwè e Matambo, e entre Songo e Matambo, além da ligação entre Alto Molócuè e Namialo.

Linhas de 400 kV entre Pambara, Chókwè e Matambo, e entre Songo e Matambo, além da ligação entre Alto Molócuè e Namialo. Renováveis: Centrais de Mocuba e Cuamba, já em serviço.

O administrador admitiu, contudo, que a mobilização de recursos financeiros continua a ser um dos principais obstáculos para a concretização plena destes projetos.