Turbulência na cúpula da Renamo: movimentação estratégica alterou o comando da estrutura partidária

Clementina Bomba deixou de exercer as funções de secretária-geral da Renamo, após ser exonerada por despacho do presidente do partido, Ossufo Momade, datado de 12 de Novembro. O documento de exoneração não detalha os motivos do afastamento nem designa um sucessor para a função.

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A decisão foi confirmada por Marcial Macome, porta-voz da Renamo, que descreveu o movimento como um processo normal de renovação das lideranças da formação política.

Trajectória na organização

A deputada da Assembleia da República, de 61 anos, ocupava o cargo de secretária-geral desde Dezembro de 2022, tendo sido indicada por Ossufo Momade durante a IV Sessão Ordinária do Conselho Nacional, em substituição de André Magibire.

Clementina Bomba, que foi a primeira mulher a ocupar este cargo na história da Renamo, possui um percurso de responsabilidades no partido, tendo sido delegada política provincial em Maputo e vice-chefe da bancada parlamentar. No plano legislativo, destacou-se por intervenções sobre a paz, a reconciliação nacional e os processos de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR).

Contexto interno

A exoneração acontece num período marcado por desentendimentos internos na Renamo. No entanto, o porta-voz do partido negou qualquer ligação entre as divergências internas e a saída de Bomba.

Sobre a natureza da decisão, José Manteigas, antigo porta-voz da formação, considerou que o presidente do partido não tem a obrigação de prestar satisfações sobre as decisões administrativas que toma.