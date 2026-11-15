Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
A Índia substitui a diplomacia por infraestrutura militar na fronteira com a China
Purê de batata na air fryer exige batata rica em amido e manteiga fria para evitar textura pegajosa
Justiça determina que Guilherme Kilter exclua publicações com teor de assédio eleitoral em Curitiba
Turbulência na cúpula da Renamo: movimentação estratégica alterou o comando da estrutura partidária
Toffoli vota por manter provas da Operação Spoofing
China implementa sistema de monitoramento digital permanente contra corrupção no setor público
A Lonicera tatarica como agente de desestabilização ecológica na América do Norte
Vagem chinesa com cor vibrante: choque térmico e molho de amido
Aposentadorias na Espanha correm risco de instabilidade a partir de 2029

Financiamento do terrorismo em Moçambique: redes criminosas perderam o controle sobre fluxos ilegais

CPLP » Moçambique

Ministério Público conduz 58 processos sobre financiamento ao terrorismo em Moçambique

O Ministério Público (MP) tem atualmente em curso 58 processos relacionados com o financiamento ao terrorismo em Moçambique. Deste total, dez processos já resultaram em acusação e foram remetidos ao Tribunal Provincial, no âmbito das investigações sobre as redes e mecanismos financeiros que sustentam atividades terroristas.

Африканец с автоматом
Photo: commons.wikimedia.org by Rod Waddington from Kergunyah, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Африканец с автоматом

A revelação foi feita por Biel Andifoi, porta-voz do Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional (GCCOT), durante uma mesa-ronda sobre prevenção e combate à criminalidade organizada e transnacional, realizada em Maputo.

Foco em Cabo Delgado e novos desafios digitais

Devido ao contexto de insegurança que afeta o norte do país, a província de Cabo Delgado concentra a maior incidência da atuação do gabinete nesta área. O objetivo das investigações é identificar as fontes de financiamento e os meios utilizados para a movimentação de recursos destinados ao terrorismo.

Para este fim, o GCCOT mantém uma colaboração estreita com o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), visando a identificação de operações financeiras suspeitas e o rastreio de recursos, inclusive através da coordenação com entidades congéneres de outros países.

Biel Andifoi destacou a utilização de criptoactivos por organizações criminosas como um desafio crescente. Segundo o porta-voz, grupos criminosos podem movimentar fundos via sistema bancário e convertê-los em moedas digitais através de prestadores de serviços de carteiras virtuais. Para responder a esta ameaça, seis magistrados e seis investigadores criminais moçambicanos receberam formação especializada em criptoactivos no Qatar.

Balanço de atividades e estatísticas do GCCOT

Desde janeiro do corrente ano, o GCCOT registou a entrada de 384 processos, dos quais 38 já seguiram para acusação. O branqueamento de capitais e o financiamento ao terrorismo destacam-se como as matérias com maior incidência.

No balanço geral desde a sua criação em 2022, o gabinete reportou os seguintes números:

  • Tráfico de droga: 5.789 processos, com 3.786 pessoas acusadas.
  • Branqueamento de capitais: 661 processos, com 358 pessoas acusadas.
  • Tráfico de pessoas: 28 processos, resultando na acusação de 24 indivíduos.

O GCCOT foi instituído em 2022 com o propósito de reforçar a intervenção do Ministério Público no combate à criminalidade organizada e transnacional, abrangendo o terrorismo, o tráfico de droga, o tráfico de pessoas e o branqueamento de capitais.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
Jardinagem
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
Corolla hatchback perde bancos: rigidez torsional sobe e peso cai drasticamente
Carros
Corolla hatchback perde bancos: rigidez torsional sobe e peso cai drasticamente
Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas
Receitas e Culinária
Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas
Mais populares
Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas

Esticar a massa até 3-4 mm é a variável crítica que permite ao vapor separar as camadas sem romper a estrutura externa durante o assamento.

Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Toupeira é aliada ecológica no jardim e não a culpada pela perda de raízes
Corolla hatchback perde bancos: rigidez torsional sobe e peso cai drasticamente
Popularidade de Milei em queda livre: mercado de trabalho forçou mudança radical nas prioridades Dmitriy Sokolov Bruxelas tolera traço russo no combustível até 2027 por falta de alternativa física Olesya Kireeva Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático Anastasiya Zhukova
Seis raças de cães pequenas destacam-se pela adaptabilidade à vida em apartamentos
Taping facial: a limitação mecânica do movimento muscular sem alteração estrutural
Raças caninas com maior longevidade e condições de manejo
Raças caninas com maior longevidade e condições de manejo
últimos materiais
A Índia substitui a diplomacia por infraestrutura militar na fronteira com a China
Purê de batata na air fryer exige batata rica em amido e manteiga fria para evitar textura pegajosa
Justiça determina que Guilherme Kilter exclua publicações com teor de assédio eleitoral em Curitiba
Turbulência na cúpula da Renamo: movimentação estratégica alterou o comando da estrutura partidária
Financiamento do terrorismo em Moçambique: redes criminosas perderam o controle sobre fluxos ilegais
Toffoli vota por manter provas da Operação Spoofing
China implementa sistema de monitoramento digital permanente contra corrupção no setor público
A Lonicera tatarica como agente de desestabilização ecológica na América do Norte
Vagem chinesa com cor vibrante: choque térmico e molho de amido
Aposentadorias na Espanha correm risco de instabilidade a partir de 2029
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.