Financiamento do terrorismo em Moçambique: redes criminosas perderam o controle sobre fluxos ilegais

Ministério Público conduz 58 processos sobre financiamento ao terrorismo em Moçambique

O Ministério Público (MP) tem atualmente em curso 58 processos relacionados com o financiamento ao terrorismo em Moçambique. Deste total, dez processos já resultaram em acusação e foram remetidos ao Tribunal Provincial, no âmbito das investigações sobre as redes e mecanismos financeiros que sustentam atividades terroristas.

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A revelação foi feita por Biel Andifoi, porta-voz do Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional (GCCOT), durante uma mesa-ronda sobre prevenção e combate à criminalidade organizada e transnacional, realizada em Maputo.

Foco em Cabo Delgado e novos desafios digitais

Devido ao contexto de insegurança que afeta o norte do país, a província de Cabo Delgado concentra a maior incidência da atuação do gabinete nesta área. O objetivo das investigações é identificar as fontes de financiamento e os meios utilizados para a movimentação de recursos destinados ao terrorismo.

Para este fim, o GCCOT mantém uma colaboração estreita com o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), visando a identificação de operações financeiras suspeitas e o rastreio de recursos, inclusive através da coordenação com entidades congéneres de outros países.

Biel Andifoi destacou a utilização de criptoactivos por organizações criminosas como um desafio crescente. Segundo o porta-voz, grupos criminosos podem movimentar fundos via sistema bancário e convertê-los em moedas digitais através de prestadores de serviços de carteiras virtuais. Para responder a esta ameaça, seis magistrados e seis investigadores criminais moçambicanos receberam formação especializada em criptoactivos no Qatar.

Balanço de atividades e estatísticas do GCCOT

Desde janeiro do corrente ano, o GCCOT registou a entrada de 384 processos, dos quais 38 já seguiram para acusação. O branqueamento de capitais e o financiamento ao terrorismo destacam-se como as matérias com maior incidência.

No balanço geral desde a sua criação em 2022, o gabinete reportou os seguintes números:

Tráfico de droga: 5.789 processos, com 3.786 pessoas acusadas.

5.789 processos, com 3.786 pessoas acusadas. Branqueamento de capitais: 661 processos, com 358 pessoas acusadas.

661 processos, com 358 pessoas acusadas. Tráfico de pessoas: 28 processos, resultando na acusação de 24 indivíduos.

O GCCOT foi instituído em 2022 com o propósito de reforçar a intervenção do Ministério Público no combate à criminalidade organizada e transnacional, abrangendo o terrorismo, o tráfico de droga, o tráfico de pessoas e o branqueamento de capitais.