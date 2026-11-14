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CEDESA: Angola troca dependência do petróleo pela mineração

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Um estudo publicado pelo Centro de Estudos para o Desenvolvimento Económico e Social de África (CEDESA) indica que Angola enfrenta um risco específico: a substituição da dependência do petróleo pela dependência da mineração. Embora o investimento direto estrangeiro (IDE) não petrolífero tenha disparado, a análise do investigador Rui Verde sugere que esta não é, necessariamente, uma diversificação económica profunda, mas sim uma mudança de um ciclo extrativo para outro.

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Photo: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены
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O peso dos números e a natureza do fluxo

Os dados apontam para um aumento significativo do IDE não petrolífero: de 353,5 milhões de dólares em 2024 para 959,4 milhões em 2025. No primeiro semestre de 2026, o valor atingiu 971,8 milhões de dólares, superando o total do ano anterior. Contudo, Rui Verde, vice-presidente da direção do CEDESA e investigador na Universidade Paris-Cité, alerta para uma distinção técnica crucial: o IDE inclui reinvestimentos de lucros e operações financeiras internas, além de novos capital inicial.

Isso significa que uma empresa estrangeira já instalada em Angola que decide reter lucros no país, em vez de transferi-los para o exterior, conta estatisticamente como aumento do IDE. Esta operação financeira não implica, por si só, a criação de novas unidades industriais ou postos de trabalho produtivos. O mecanismo de crescimento apresentado no relatório mistura, portanto, investimento real com movimentação de capital existente, concentrando-se fortemente nos setores de mineração, transportes e logística associados ao Corredor do Lobito.

Do petróleo para os minerais críticos

A economia angolana tem sofrido uma reconfiguração material. A produção petrolífera tem diminuído devido ao envelhecimento dos campos e à falta de novos investimentos exploratórios, reduzindo o peso do setor no Produto Interno Bruto (PIB). Em contrapartida, os fluxos de investimento direcionam-se para cobre, diamantes, ouro e terras raras, bem como para a infraestrutura que transporta estes materiais. O Corredor do Lobito, com mais de 1.000 quilómetros de via férrea ligando o Atlântico à República Democrática do Congo e à Zâmbia, torna-se o eixo central desta lógica, com apoio financeiro dos Estados Unidos, da União Europeia e de instituições internacionais.

A preocupação central reside na natureza desta transição. Existem diferenças substantivas entre diversificar a base económica de um país e apenas diversificar as fontes de extração de recursos. Enquanto a agricultura, comércio e indústria transformadora registram desempenhos favoráveis, o aumento do PIB não petrolífero é impulsionado majoritariamente pela mineração e pela infraestrutura de exportação associada.

Risco de um ciclo isolado

Rui Verde argumenta que parte deste investimento pode ser uma antecipação de rendimentos futuros ligados à logística regional e à cadeia de valor de minerais críticos, impulsionada pela procura ocidental por fontes alternativas à China. Ainda assim, o investigador considera precipitado afirmar que Angola resolveu o seu problema histórico de dependência de matérias-primas.

Para que se confirme uma mudança estrutural, será necessário observar os indicadores após 2026. Se os fluxos de investimento regressarem aos níveis pré-2025 e continuarem concentrados na exportação de recursos minerais via Corredor do Lobito, os resultados recentes poderão corresponder apenas a um ciclo específico de investimento, ditado pela geopolítica e pela dinâmica de mercado para minerais críticos, e não a uma transformação duradoura da base produtiva do país.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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