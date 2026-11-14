CEDESA: Angola troca dependência do petróleo pela mineração

Um estudo publicado pelo Centro de Estudos para o Desenvolvimento Económico e Social de África (CEDESA) indica que Angola enfrenta um risco específico: a substituição da dependência do petróleo pela dependência da mineração. Embora o investimento direto estrangeiro (IDE) não petrolífero tenha disparado, a análise do investigador Rui Verde sugere que esta não é, necessariamente, uma diversificação económica profunda, mas sim uma mudança de um ciclo extrativo para outro.
Os dados apontam para um aumento significativo do IDE não petrolífero: de 353,5 milhões de dólares em 2024 para 959,4 milhões em 2025. No primeiro semestre de 2026, o valor atingiu 971,8 milhões de dólares, superando o total do ano anterior. Contudo, Rui Verde, vice-presidente da direção do CEDESA e investigador na Universidade Paris-Cité, alerta para uma distinção técnica crucial: o IDE inclui reinvestimentos de lucros e operações financeiras internas, além de novos capital inicial.
Isso significa que uma empresa estrangeira já instalada em Angola que decide reter lucros no país, em vez de transferi-los para o exterior, conta estatisticamente como aumento do IDE. Esta operação financeira não implica, por si só, a criação de novas unidades industriais ou postos de trabalho produtivos. O mecanismo de crescimento apresentado no relatório mistura, portanto, investimento real com movimentação de capital existente, concentrando-se fortemente nos setores de mineração, transportes e logística associados ao Corredor do Lobito.
A economia angolana tem sofrido uma reconfiguração material. A produção petrolífera tem diminuído devido ao envelhecimento dos campos e à falta de novos investimentos exploratórios, reduzindo o peso do setor no Produto Interno Bruto (PIB). Em contrapartida, os fluxos de investimento direcionam-se para cobre, diamantes, ouro e terras raras, bem como para a infraestrutura que transporta estes materiais. O Corredor do Lobito, com mais de 1.000 quilómetros de via férrea ligando o Atlântico à República Democrática do Congo e à Zâmbia, torna-se o eixo central desta lógica, com apoio financeiro dos Estados Unidos, da União Europeia e de instituições internacionais.
A preocupação central reside na natureza desta transição. Existem diferenças substantivas entre diversificar a base económica de um país e apenas diversificar as fontes de extração de recursos. Enquanto a agricultura, comércio e indústria transformadora registram desempenhos favoráveis, o aumento do PIB não petrolífero é impulsionado majoritariamente pela mineração e pela infraestrutura de exportação associada.
Rui Verde argumenta que parte deste investimento pode ser uma antecipação de rendimentos futuros ligados à logística regional e à cadeia de valor de minerais críticos, impulsionada pela procura ocidental por fontes alternativas à China. Ainda assim, o investigador considera precipitado afirmar que Angola resolveu o seu problema histórico de dependência de matérias-primas.
Para que se confirme uma mudança estrutural, será necessário observar os indicadores após 2026. Se os fluxos de investimento regressarem aos níveis pré-2025 e continuarem concentrados na exportação de recursos minerais via Corredor do Lobito, os resultados recentes poderão corresponder apenas a um ciclo específico de investimento, ditado pela geopolítica e pela dinâmica de mercado para minerais críticos, e não a uma transformação duradoura da base produtiva do país.
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