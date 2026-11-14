Conflito explode em Limpopo: projeto estatal destrói machambas e ignora direitos de uso da terra

Mais de 500 famílias da localidade de Ngulelene, no distrito de Limpopo, província de Gaza, manifestaram a sua oposição à ocupação de 510 hectares de terra pelo Governo. A área está destinada à implementação do projecto Terra Infraestruturada, no âmbito do Programa do Fundo de Habitação.
Os residentes denunciam que a intervenção, iniciada a 9 de Setembro com a entrada de maquinaria pesada, resultou na destruição de machambas e culturas agrícolas, incluindo amendoim e mandioca, sem que houvesse qualquer consulta prévia às comunidades ou a atribuição de compensações financeiras. Alguns moradores alegam, inclusive, que parte do terreno em questão está abrangida por Direitos de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT).
Relatos de produtores locais, como António Tovela e Florência Chichava, apontam que a abertura de estradas e a movimentação de escavadoras comprometeram a presente época agrícola. As famílias afirmam ter procurado as autoridades locais para apresentar as suas preocupações, mas alegam não ter obtido respostas imediatas no momento da intervenção.
Em reacção ao conflito, o Secretário de Estado em Gaza, Jaime Neto, admitiu a existência de falhas no processo de diálogo com as populações. Embora tenha referido que ocorreram conversações, o governante reconheceu que estas não foram suficientemente aprofundadas.
"Qualquer consulta comunitária não se faz num dia. Qualquer comunidade aceita ceder a sua terra para essas actividades?", questionou Jaime Neto, acrescentando que o Governo não pretende impor o projecto contra a vontade dos residentes.
O Secretário de Estado assegurou que as autoridades locais foram instruídas a prosseguir com as negociações para encontrar uma solução. Neto defendeu que a iniciativa tem o potencial de atrair investimentos e gerar emprego para a juventude, embora admita que a forma como o processo foi conduzido dificultou a transmissão desta mensagem às comunidades.
Este episódio marca a segunda disputa de terras registada no distrito de Limpopo num curto período. Há quatro meses, ocorreu um caso semelhante que resultou no embargo de dezenas de casas e de uma igreja nas imediações do Gabinete do Administrador Distrital.
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