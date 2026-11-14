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Conflito explode em Limpopo: projeto estatal destrói machambas e ignora direitos de uso da terra

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Mais de 500 famílias da localidade de Ngulelene, no distrito de Limpopo, província de Gaza, manifestaram a sua oposição à ocupação de 510 hectares de terra pelo Governo. A área está destinada à implementação do projecto Terra Infraestruturada, no âmbito do Programa do Fundo de Habitação.

Поля и лесополоса
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Поля и лесополоса

Os residentes denunciam que a intervenção, iniciada a 9 de Setembro com a entrada de maquinaria pesada, resultou na destruição de machambas e culturas agrícolas, incluindo amendoim e mandioca, sem que houvesse qualquer consulta prévia às comunidades ou a atribuição de compensações financeiras. Alguns moradores alegam, inclusive, que parte do terreno em questão está abrangida por Direitos de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT).

Impacto na produção agrícola

Relatos de produtores locais, como António Tovela e Florência Chichava, apontam que a abertura de estradas e a movimentação de escavadoras comprometeram a presente época agrícola. As famílias afirmam ter procurado as autoridades locais para apresentar as suas preocupações, mas alegam não ter obtido respostas imediatas no momento da intervenção.

Posição do Governo e suspensão das actividades

Em reacção ao conflito, o Secretário de Estado em Gaza, Jaime Neto, admitiu a existência de falhas no processo de diálogo com as populações. Embora tenha referido que ocorreram conversações, o governante reconheceu que estas não foram suficientemente aprofundadas.

"Qualquer consulta comunitária não se faz num dia. Qualquer comunidade aceita ceder a sua terra para essas actividades?", questionou Jaime Neto, acrescentando que o Governo não pretende impor o projecto contra a vontade dos residentes.

O Secretário de Estado assegurou que as autoridades locais foram instruídas a prosseguir com as negociações para encontrar uma solução. Neto defendeu que a iniciativa tem o potencial de atrair investimentos e gerar emprego para a juventude, embora admita que a forma como o processo foi conduzido dificultou a transmissão desta mensagem às comunidades.

Contexto de disputas fundiárias

Este episódio marca a segunda disputa de terras registada no distrito de Limpopo num curto período. Há quatro meses, ocorreu um caso semelhante que resultou no embargo de dezenas de casas e de uma igreja nas imediações do Gabinete do Administrador Distrital.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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