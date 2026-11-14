Deputados alertam para falta de transparência na gestão das receitas do gás do Rovuma

Comité de Supervisão denuncia exclusão e falta de transparência na gestão do Fundo Soberano

O Comité de Supervisão do Fundo Soberano de Moçambique, órgão independente responsável pelo acompanhamento das receitas provenientes do Gás Natural do Rovuma, denunciou ter sido excluído da elaboração de instrumentos essenciais de gestão, incluindo a Política de Investimentos. A revelação consta no Relatório do Primeiro Trimestre de 2026, enviado ao Parlamento.

Irregularidades e falhas operacionais

De acordo com o documento, citado pela Comissão de Plano e Orçamento (CPO) durante a análise do Relatório e Contas de 2025, o Comité apontou diversas lacunas na governação do fundo, nomeadamente:

Falta de transparência: A ausência de notificação do Relatório Financeiro Anual por parte do Governo e a não publicação do Acordo de Gestão assinado com o Banco de Moçambique em 19 de novembro de 2025.

A ausência de notificação do Relatório Financeiro Anual por parte do Governo e a não publicação do Acordo de Gestão assinado com o Banco de Moçambique em 19 de novembro de 2025. Deficiências de fiscalização: A inexistência de auditoria externa, de um Perito Independente e da validação independente de projecções.

A inexistência de auditoria externa, de um Perito Independente e da validação independente de projecções. Inconsistências financeiras: Divergências entre as projecções em Meticais e a arrecadação em Dólares (USD), sem a devida divulgação da taxa de câmbio aplicada.

Divergências entre as projecções em Meticais e a arrecadação em Dólares (USD), sem a devida divulgação da taxa de câmbio aplicada. Inércia institucional: A morosidade do Ministério das Finanças na partilha de informações e o não cumprimento das recomendações do Tribunal Administrativo.

O órgão de supervisão destacou ainda graves dificuldades logísticas e operacionais, sublinhando a carência de orçamento, de instalações próprias e a falta de remuneração dos seus membros.

Recomendações e análise parlamentar

Perante este cenário, o Comité de Supervisão recomenda a revisão da Lei de criação do Fundo Soberano e do seu respectivo Regulamento. Uma das principais lacunas identificadas é a ausência de supervisão sobre os projectos financiados pelas receitas do Gás do Rovuma, sendo a posição do Parlamento que a competência do Comité deve abranger tanto a gestão do fundo como a fiscalização do financiamento desses projectos.

Apesar dos desafios organizacionais, o Comité considerou a gestão das receitas como "razoável", afirmando que não houve violação da lei ou do regulamento. A CPO confirmou que os valores apurados pelo Comité coincidem com os do Governo, resultando num saldo final de 77,71 milhões de USD a 31 de dezembro de 2025, após contabilização de receitas e transferências.

Críticas à governação

Deputados alertaram para a falta de transparência na governação do "banco" do gás, criticando a omissão de relatórios trimestrais do Comité de Supervisão e de dados da fiscalização do Tribunal Administrativo no Relatório Anual do Banco de Moçambique.

Os parlamentares defendem que a gestão dos recursos naturais deve pautar-se pelos princípios da legalidade, responsabilidade fiscal, eficiência e justiça intergeracional. Importa notar que o primeiro Relatório Anual de Gestão do Fundo Soberano de Moçambique foi aprovado apenas com os votos da bancada parlamentar da Frelimo.