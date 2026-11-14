Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Deputados alertam para falta de transparência na gestão das receitas do gás do Rovuma

CPLP » Moçambique

Comité de Supervisão denuncia exclusão e falta de transparência na gestão do Fundo Soberano

O Comité de Supervisão do Fundo Soberano de Moçambique, órgão independente responsável pelo acompanhamento das receitas provenientes do Gás Natural do Rovuma, denunciou ter sido excluído da elaboração de instrumentos essenciais de gestão, incluindo a Política de Investimentos. A revelação consta no Relatório do Primeiro Trimestre de 2026, enviado ao Parlamento.

Irregularidades e falhas operacionais

De acordo com o documento, citado pela Comissão de Plano e Orçamento (CPO) durante a análise do Relatório e Contas de 2025, o Comité apontou diversas lacunas na governação do fundo, nomeadamente:

  • Falta de transparência: A ausência de notificação do Relatório Financeiro Anual por parte do Governo e a não publicação do Acordo de Gestão assinado com o Banco de Moçambique em 19 de novembro de 2025.
  • Deficiências de fiscalização: A inexistência de auditoria externa, de um Perito Independente e da validação independente de projecções.
  • Inconsistências financeiras: Divergências entre as projecções em Meticais e a arrecadação em Dólares (USD), sem a devida divulgação da taxa de câmbio aplicada.
  • Inércia institucional: A morosidade do Ministério das Finanças na partilha de informações e o não cumprimento das recomendações do Tribunal Administrativo.

O órgão de supervisão destacou ainda graves dificuldades logísticas e operacionais, sublinhando a carência de orçamento, de instalações próprias e a falta de remuneração dos seus membros.

Recomendações e análise parlamentar

Perante este cenário, o Comité de Supervisão recomenda a revisão da Lei de criação do Fundo Soberano e do seu respectivo Regulamento. Uma das principais lacunas identificadas é a ausência de supervisão sobre os projectos financiados pelas receitas do Gás do Rovuma, sendo a posição do Parlamento que a competência do Comité deve abranger tanto a gestão do fundo como a fiscalização do financiamento desses projectos.

Apesar dos desafios organizacionais, o Comité considerou a gestão das receitas como "razoável", afirmando que não houve violação da lei ou do regulamento. A CPO confirmou que os valores apurados pelo Comité coincidem com os do Governo, resultando num saldo final de 77,71 milhões de USD a 31 de dezembro de 2025, após contabilização de receitas e transferências.

Críticas à governação

Deputados alertaram para a falta de transparência na governação do "banco" do gás, criticando a omissão de relatórios trimestrais do Comité de Supervisão e de dados da fiscalização do Tribunal Administrativo no Relatório Anual do Banco de Moçambique.

Os parlamentares defendem que a gestão dos recursos naturais deve pautar-se pelos princípios da legalidade, responsabilidade fiscal, eficiência e justiça intergeracional. Importa notar que o primeiro Relatório Anual de Gestão do Fundo Soberano de Moçambique foi aprovado apenas com os votos da bancada parlamentar da Frelimo.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Reforma alemã em veículo chinês: Tempest da Volkswagen chega ao Brasil após 1,5 milhão de km de testes
Carros
Reforma alemã em veículo chinês: Tempest da Volkswagen chega ao Brasil após 1,5 milhão de km de testes
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Receitas e Culinária
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Mulher
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Mais populares
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas

Análise de veterinários russos revela como genética e manejo ambiental determinam a longevidade de diferentes raças felinas em comparação a gatos sem raça definida.

Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
Coruja-de-nova-caledônia demonstra planejamento sequencial em testes de Oxford
Cupcake de limão: precisão na emulsão e estabilização de coberturas
Dez milhões sobrevivem com três dólares no Brasil: o que pode romper o ciclo da miséria? Polina Petrova China Shock 2.0: riscos da expansão industrial chinesa para a indústria brasileira Olesya Kireeva Rússia, China e EUA discutem controle humano sobre armas nucleares no fórum APEC em Shenzhen Dmitriy Sokolov
Couve-flor frita em 15 minutos: técnica de floretes pequenos com recheio de queijo e mostarda
Sanduíche de roti com atum: contraste entre massa quente e recheio frio
Gratinada de arroz com pasta de caviar e caranguejo: receita prática estilo asiático
Gratinada de arroz com pasta de caviar e caranguejo: receita prática estilo asiático
últimos materiais
Old Dog Haven explica sinais de luto canino em cães idosos
Direita brasileira em crise: antipetismo não vira projeto de governo
Agostinho Vilanculos alerta para redução de recursos hídricos devido ao El Niño
Montagem de salada em camadas: a ordem dos ingredientes define a textura
Ecossistemas de Sakhalin viram protagonistas: carbono neutralizado sem redução na indústria fóssil
Médico com 1,6 mi de seguidores é penalizado por alegar que mamografia causa câncer de mama
Esmalte Manucurist Cherry Red com aplicação imprecisa na passarela Miu Miu
Viagem Ásia-Sul: fim do burocrático e início do padrão digital
Microplásticos detectados no sangue de tamanduás e antas em regiões remotas do Brasil
Aposentados gregos ganham surpresa: índice de reajuste muda com PIB e inflação
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.