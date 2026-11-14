Agostinho Vilanculos alerta para redução de recursos hídricos devido ao El Niño

Fenómeno El Niño poderá comprometer a disponibilidade de água em Moçambique

O Director Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, Agostinho Vilanculos, alertou para o risco de redução da disponibilidade de água no país nas próximas épocas chuvosas, devido aos efeitos do fenómeno El Niño. Embora existam reservas actuais para assegurar o abastecimento por cerca de um ano e seis meses, a persistência da seca poderá forçar a implementação de restrições no consumo.

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Plano de Mitigação e Infra-estruturas

Para enfrentar este cenário, foi aprovado um plano de mitigação que foca o aumento da capacidade de retenção de água e o reforço da resiliência das comunidades. As principais medidas incluem:

Construção de pequenos reservatórios;

Implementação de cerca de 1.400 fontes dispersas de abastecimento de água em sete províncias prioritárias.

As autoridades estimam que estas infra-estruturas, com tempo de execução de até três meses, possam ser concluídas durante a época chuvosa.

Financiamento e Execução

O Plano de Mitigação do El Niño tem um orçamento total de aproximadamente 401 milhões de USD, tendo sido mobilizados até agora cerca de 300 milhões de USD. No sector específico de abastecimento de água e recursos hídricos, foram mobilizados 77 milhões de USD dos 162 milhões previstos.

Apesar destas limitações financeiras, a expectativa do Governo é implementar entre 60% a 70% das acções planeadas, estando os concursos e processos de financiamento em fase avançada.

Riscos de Seca e Inundações

Agostinho Vilanculos explicou que a seca progride em fases: começa com a redução da precipitação (seca meteorológica), evolui para a insuficiência de água nas culturas (seca agrícola) e culmina na redução dos níveis nas barragens e aquíferos (seca hidrológica).

Caso a escassez de chuvas persista, as restrições de consumo serão aplicadas gradualmente, afectando primeiro o sector agrícola, seguido do abastecimento público e, posteriormente, o sector energético.

Simultaneamente, as autoridades alertam que o El Niño não exclui a possibilidade de cheias e inundações. Chuvas intensas, ciclones ou depressões tropicais podem causar episodicódios de cheia, especialmente nas bacias dos rios Incomáti, Búzi e Púnguè. O Governo apela à vigilância constante e ao seguimento dos comunicados oficiais.