Cerca de duas mil famílias beneficiadas com nova rede em Infulene

A Electricidade de Moçambique (EDM) planeia a construção de 48 quilómetros de linhas de média tensão e mais de 100 quilómetros de rede de baixa tensão em bairros de expansão na província de Maputo. A iniciativa visa melhorar a qualidade do fornecimento e alargar o acesso à energia eléctrica na região.

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As intervenções fazem parte de um projecto avaliado em 256 milhões de meticais, inserido no Programa Energia para Todos (ProEnergia). O plano contempla a instalação de 30 postos de transformação em localidades como Muhalaze, Khongolote, Boquisso e Mukatine, abrangendo também zonas do distrito da Manhiça.

De acordo com Ana Vanessa Bernardo, directora da Área de Serviço ao Cliente de Infulene, as obras deverão beneficiar aproximadamente duas mil famílias. Especificamente no bairro de Muhalaze, a instalação de um posto de transformação, com um custo de seis milhões de meticais, visa solucionar problemas de queda de tensão que afectavam cerca de 150 famílias.

Reforço da infraestrutura e metas de cobertura

Para responder ao crescimento das zonas de expansão urbana e ao aumento da procura, a EDM executa paralelamente uma segunda fase de expansão nos bairros de Ngohloza, Nhohloza-Europa e Mucapane. Esta etapa prevê o investimento de cerca de 25 milhões de meticais para a instalação de 12 postos de transformação.

Estes esforços alinham-se com o objectivo de acesso universal à energia eléctrica até 2030. Atualmente, a cobertura na área de Infulene supera os 60%, com a meta de atingir entre 80% e 90% até ao final da década. A zona sob jurisdição da direcção de Infulene conta com cerca de 13 mil clientes ligados à rede.

Impacto do vandalismo nas redes eléctricas

Apesar dos investimentos, a EDM enfrenta a vandalização de infraestruturas como um obstáculo significativo, especialmente no bairro de Boquisso, onde ocorrem roubos de cabos e equipamentos.

Apenas no corrente ano, os actos de vandalismo causaram prejuízos superiores a 15 milhões de meticais na área de Infulene. A direcção da empresa registou, contudo, um ligeiro decréscimo nestes incidentes em comparação ao ano anterior, atribuindo o resultado às campanhas de sensibilização e ao maior envolvimento comunitário na protecção das instalações.