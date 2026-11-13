Navegabilidade em risco: modernização da EMODRAGA decide futuro dos portos moçambicanos

A Primeira-Ministra, Maria Benvinda Levi, defendeu a modernização urgente da capacidade operacional da Empresa Moçambicana de Dragagem (EMODRAGA), sublinhando que a eficiência dos portos nacionais está directamente condicionada à realização regular de dragagens e obras hidráulicas para assegurar a navegabilidade.
As declarações foram feitas em Maputo, durante a cerimónia de tomada de posse de Paulo Tarmamade como novo Presidente do Conselho de Administração (PCA) da EMODRAGA. A governante desafiou o novo dirigente a recuperar a capacidade da empresa através do reforço de equipamentos, adopção de novas tecnologias e maior celeridade na resposta às necessidades dos portos do país.
Maria Benvinda Levi destacou que a EMODRAGA desempenha um papel estratégico na manutenção dos canais de acesso, bacias de manobra e zonas de acostagem. Segundo a Primeira-Ministra, o desempenho da instituição impacta directamente a circulação de mercadorias e a competitividade dos corredores logísticos, sendo determinante para consolidar Moçambique como uma plataforma logística de referência na região.
Para alcançar estes objectivos, a governante salientou a necessidade de:
A Primeira-Ministra recomendou ainda que o novo PCA reforce a articulação institucional com os Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM), as administrações portuárias e outros actores do sector para coordenar soluções de eficiência portuária.
Na mesma ocasião, Maria Benvinda Levi conferiu posse a Delfim Victorino Gatoma como Director-Geral Adjunto do Gabinete de Assistência aos Antigos Presidentes da República e Atendimento dos Dirigentes Superiores do Estado (GADE).
A governante destacou que o novo dirigente deverá assegurar a assistência logística, protocolar e institucional aos antigos titulares dos cargos mais elevados do Estado, reconhecendo-os como pilares da unidade nacional e guardiões da memória colectiva do país.
A Primeira-Ministra concluiu o acto apelando aos novos dirigentes para que pautem a sua gestão pelo patriotismo, rigor e firmeza no cumprimento das suas responsabilidades.
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O problema raramente se limita apenas à afiação da lâmina, envolvendo também rebarbas e o estado do parafuso central, o que exige uma verificação da articulação antes de qualquer intervenção com pedra de lapidação ou lixa.