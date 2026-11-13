Navegabilidade em risco: modernização da EMODRAGA decide futuro dos portos moçambicanos

Primeira-Ministra exige modernização da EMODRAGA para reforçar a eficiência portuária

A Primeira-Ministra, Maria Benvinda Levi, defendeu a modernização urgente da capacidade operacional da Empresa Moçambicana de Dragagem (EMODRAGA), sublinhando que a eficiência dos portos nacionais está directamente condicionada à realização regular de dragagens e obras hidráulicas para assegurar a navegabilidade.

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As declarações foram feitas em Maputo, durante a cerimónia de tomada de posse de Paulo Tarmamade como novo Presidente do Conselho de Administração (PCA) da EMODRAGA. A governante desafiou o novo dirigente a recuperar a capacidade da empresa através do reforço de equipamentos, adopção de novas tecnologias e maior celeridade na resposta às necessidades dos portos do país.

Impacto na Logística e Competitividade

Maria Benvinda Levi destacou que a EMODRAGA desempenha um papel estratégico na manutenção dos canais de acesso, bacias de manobra e zonas de acostagem. Segundo a Primeira-Ministra, o desempenho da instituição impacta directamente a circulação de mercadorias e a competitividade dos corredores logísticos, sendo determinante para consolidar Moçambique como uma plataforma logística de referência na região.

Para alcançar estes objectivos, a governante salientou a necessidade de:

Visão estratégica e rigor administrativo: Transformar as atribuições da empresa em resultados concretos.

Transformar as atribuições da empresa em resultados concretos. Gestão financeira criteriosa: Controlar a execução orçamental e diversificar as fontes de receita, preservando a missão de serviço público.

Controlar a execução orçamental e diversificar as fontes de receita, preservando a missão de serviço público. Manutenção preventiva: Implementar um plano de intervenção nos canais de navegação com metas, prazos e indicadores definidos, reduzindo a dependência de intervenções de emergência.

A Primeira-Ministra recomendou ainda que o novo PCA reforce a articulação institucional com os Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM), as administrações portuárias e outros actores do sector para coordenar soluções de eficiência portuária.

Outras Nomeações Institucionais

Na mesma ocasião, Maria Benvinda Levi conferiu posse a Delfim Victorino Gatoma como Director-Geral Adjunto do Gabinete de Assistência aos Antigos Presidentes da República e Atendimento dos Dirigentes Superiores do Estado (GADE).

A governante destacou que o novo dirigente deverá assegurar a assistência logística, protocolar e institucional aos antigos titulares dos cargos mais elevados do Estado, reconhecendo-os como pilares da unidade nacional e guardiões da memória colectiva do país.

A Primeira-Ministra concluiu o acto apelando aos novos dirigentes para que pautem a sua gestão pelo patriotismo, rigor e firmeza no cumprimento das suas responsabilidades.