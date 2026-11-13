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Investimentos milionários em energia: Moçambique exige condições que protejam finanças públicas

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A ministra das Finanças, Carla Louveira, defendeu a necessidade de investimentos para a expansão da rede eléctrica de Moçambique, alertando, contudo, que a contratação de novos fundos não deve comprometer a sustentabilidade da dívida pública do país.

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Representando o Presidente da República, Daniel Chapo, durante a sua intervenção nesta quinta-feira, em Antalya, na Turquia, a governante manifestou o interesse de Moçambique em integrar o Global Grids Accelerator, uma iniciativa das Nações Unidas destinada a acelerar a construção de redes eléctricas. A ministra sublinhou que a prioridade do país reside na obtenção de donativos e crédito altamente concessional, caracterizado por taxas de juro reduzidas, períodos de carência e maturidades adequadas à natureza dos projectos.

Necessidades de investimento e metas energéticas

De acordo com a Estratégia de Transição Energética de Moçambique, as necessidades de investimento são estimadas em 80 mil milhões de dólares até 2050. O objectivo central é atingir o acesso universal à electricidade até 2030, apostando em três eixos principais:

  • Expansão da rede eléctrica;
  • Soluções fora da rede (off-grid);
  • Construção de novas centrais, com destaque para Mphanda Nkuwa.

Gestão de riscos e capital privado

Carla Louveira reconheceu que, embora as parcerias público-privadas, as garantias soberanas e os contratos de aquisição de energia possam facilitar a mobilização de capital privado, estas modalidades podem gerar responsabilidades futuras para o Estado. A ministra enfatizou a necessidade de identificar e monitorizar tais riscos com total transparência.

A titular da pasta das Finanças defendeu que a avaliação dos projectos deve considerar rigorosamente os custos de construção, operação e manutenção, o risco cambial e a procura prevista. Alertou ainda para a importância de coordenar a ligação entre as novas centrais, as linhas de transporte e os consumidores, visando evitar a criação de infra-estruturas subutilizadas que gerem encargos sem as receitas correspondentes.

Integração Regional

No que concerne às interligações com os países vizinhos, a ministra solicitou que o financiamento seja efectuado de forma regional e multilateral. Louveira argumentou que, dado que os benefícios da segurança energética atravessam as fronteiras, os custos associados não devem recair desproporcionalmente sobre um único Estado.

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