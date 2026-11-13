Viragem no Fundo Soberano: Moçambique regista receitas inesperadas do gás em 2025

Assembleia da República aprova relatório de receitas do gás natural liquefeito de 2025

A Assembleia da República aprovou o relatório anual relativo às receitas da exploração de gás natural liquefeito referente ao ano de 2025. O documento, submetido ao Parlamento pelo Governo, descreve o período como um "ano de viragem na gestão do Fundo Soberano de Moçambique”.

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De acordo com os dados apresentados, foram arrecadados 88,13 milhões de dólares americanos. Desse montante, 109,97 milhões de dólares foram destinados ao Fundo Soberano de Moçambique (FSM) e 31,49 milhões de dólares foram alocados à Conta Única do Tesouro, integrando assim o Orçamento do Estado.

O Fundo Soberano, que iniciou a sua operação em dezembro de 2025, terminou o ano com um capital de 110,18 milhões de dólares americanos, tendo auferido 0,21 milhões de dólares em juros de depósitos de curto prazo.

Questionamentos do Comité de Supervisão

Apesar da aprovação do relatório, o Comité de Supervisão do FSM, ouvido pelo Parlamento, manifestou reservas quanto à condução da gestão. Embora tenha classificado a gestão das receitas como "razoável”, o Comité apontou a existência de "desafios organizacionais e de operacionalização”.

O órgão de supervisão alegou estar a ser marginalizado nos processos de decisão, afirmando que foi excluído da aprovação de documentos essenciais para garantir a transparência e prudência na gestão do FSM, com destaque para a Política de Investimento.

O Comité de Supervisão apresentou ainda as seguintes críticas:

A ausência de submissão do Fundo Soberano a auditorias externas ou a avaliações por peritos independentes;

A acumulação de saldos na Conta Transitória;

A falta de acesso ao Acordo de Gestão do FSM, firmado com o Banco de Moçambique.

A aprovação do relatório parlamentar ocorreu sob a recomendação da Comissão do Plano e Orçamento, com a exortação ao cumprimento da legalidade, transparência e responsabilidade fiscal, contando com o voto maioritário da bancada da Frelimo.