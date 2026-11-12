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A promessa parece simples, mas falha: Chapo adverte sobre comunidades remotas ainda expostas

CPLP » Moçambique

O Presidente da República, Daniel Chapo, reiterou que a eficácia de um sistema de aviso prévio reside na capacidade de a informação chegar a quem dela necessita, ser compreendida e permitir a tomada de decisões oportunas para salvar vidas. As declarações foram feitas durante um evento de alto nível em Antalya, na Turquia, focado na Aceleração dos Sistemas de Aviso Prévio e no Reforço da Resiliência de África face aos Riscos Múltiplos, iniciativa co-organizada por Moçambique e pela União Africana à margem da COP31.

Даниэл Чапу, Президент Мозамбика
Photo: https://presidencia.gov.mz/
Даниэл Чапу, Президент Мозамбика

Na qualidade de Campeão da União Africana para a Gestão do Risco de Desastres, o Chefe de Estado sublinhou que o maior desafio do continente é garantir que os avisos alcancem os grupos mais vulneráveis, com especial destaque para agricultores, mulheres, jovens, pessoas com deficiência e comunidades em zonas remotas.

Impactos climáticos e progressos no continente

O Presidente Chapo alertou que a situação climática em África não deve ser vista apenas como um desafio técnico ou ambiental, sob risco de minimizar a gravidade das catástrofes actuais. Citou a crescente exposição das populações a fenómenos extremos, como os associados ao fenómeno El Niño, e referiu a urgência de transformar a informação em acções concretas de protecção, alinhando-se com as orientações do Secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Embora tenha reconhecido progressos — com 41 países africanos a disporem já de sistemas de aviso prévio (uma cobertura que mais do que duplicou desde 2022) -, Chapo destacou que persistem lacunas críticas, tais como:

  • Infraestruturas de observação e previsão;
  • Comunicação "até à última milha";
  • Coordenação institucional;
  • Disponibilidade de financiamento sustentável.

A experiência de Moçambique e prioridades estratégicas

Ao referir-se à realidade de Moçambique, o Chefe de Estado salientou que o país sofre impactos cíclicos de secas, cheias e ciclones tropicais, que resultam em perdas humanas e destruição de infraestruturas. Para o Presidente, a experiência nacional demonstra que "prevenir é sempre mais humano, mais inteligente e economicamente mais vantajoso do que reconstruir depois da tragédia".

Nesse sentido, Daniel Chapo estabeleceu quatro prioridades de acção para o continente:

  1. Elevar a prevenção e os avisos prévios ao nível de prioridades políticas nacionais e globais, acelerando a iniciativa Avisos Prévios para Todos nos Estados-Membros da União Africana.
  2. Mobilizar financiamento internacional previsível e sustentável para infraestruturas de observação, previsão e acção antecipada.
  3. Aprofundar a cooperação entre Estados-Membros, Comunidades Económicas Regionais, sector privado e parceiros de desenvolvimento, dada a natureza transfronteiriça dos riscos.
  4. Garantir que os sistemas sejam inclusivos e acessíveis, colocando as pessoas no centro e assegurando que a informação chegue às comunidades mais remotas.

O Presidente concluiu enfatizando que o financiamento internacional é fundamental no contexto da justiça climática, dado que as mudanças climáticas são globais e afectam a totalidade das populações, independentemente do seu nível económico.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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