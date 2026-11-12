Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
A promessa parece simples, mas falha: Chapo adverte sobre comunidades remotas ainda expostas
62% dos eleitores brasileiros sentem que nenhum partido representa sua forma de pensar
Haval H9 vs GAC GS8: a decisão entre chassi de longarina e monobloco define o limite real de uso
Peixe-baiacu prateado é detectado no Mar Negro e representa risco grave para banhistas
A técnica de vestir e o cuidado térmico para evitar a ruptura de meia-calça de nylon
Banco Mundial e Governo de Moçambique discutem simplificação para acelerar financiamentos
Lasanha de lavash: pão fino substitui massa e leva 30 minutos
Tank 300 após 2.000 km: a estrutura bruta revelou falhas que desafiam o conforto em viagens
Invasão silenciosa nos rios da Rússia: uma espécie exótica forçou mudanças drásticas na fauna

Corte de taxas vira pesadelo na Guiné-Bissau: ministério mergulha no caos salarial

CPLP » Guiné-Bissau

Para os trabalhadores contratados no Ministério da Energia da Guiné-Bissau, a decisão do governo de eliminar as taxas sobre a venda de combustíveis transformou-se em uma conta que não fecha. A medida, adotada para conter o aumento dos preços no mercado, cortou a principal fonte de receita da pasta, resultando em salários em atraso e na estagnação das carreiras de quem depende exclusivamente desses pagamentos para sustentar suas famílias.

A denúncia foi feita na quarta-feira, 11 de novembro de 2026, por Daniel José Lopes, presidente cessante do Sindicato do Ministério da Energia. Durante a conferência de imprensa, ele apresentou os números que sustentam a crise financeira interna: cerca de 99% dos funcionários contratados dependem diretamente das receitas geradas pela comercialização de combustíveis para o recebimento de seus salários.

A realidade no chão da fábrica e nos escritórios do ministério é marcada pela precariedade. Lopes apontou que a prioridade de pagamento foi deslocada para subsídios, enquanto os salários principais acumulam meses de atraso. A situação afeta com mais força aqueles que, mesmo exercendo funções por longos períodos, não possuem estabilidade formal. "Há trabalhadores com cinco, dez e até quinze anos sem efetivação”, afirmou o sindicalista, contrastando essa realidade com a de funcionários efetivos, que continuam a receber seus salários com regularidade.

Após três meses de atraso, os trabalhadores buscaram uma solução junto ao ministro da tutela. O encontro, contudo, não trouxe garantias concretas de resolução imediata, apenas a persistência do défice financeiro causado pela remoção total das taxas. Para Daniel José Lopes, a retirada integral dessas receitas não se justificava diante da dependência direta de centenas de vidas salariais.

Diante da ausência de respostas satisfatórias, a direção sindical elevou a régua da exigência. Além do pagamento imediato dos valores em aberto, o presidente cessante do sindicato cobrou a demissão do ministro da Energia, bem como dos responsáveis pelos departamentos de Recursos Humanos e Finanças, apontando falhas de gestão no manejo do déficit gerado pela política de preços dos combustíveis.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
CENTRO MATERNO-INFANTIL DO NORTE EM DEBATE
Portugal
CENTRO MATERNO-INFANTIL DO NORTE EM DEBATE
Torre de blinis assadas com purês de brócolis, cenoura e couve-flor
Receitas e Culinária
Torre de blinis assadas com purês de brócolis, cenoura e couve-flor
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Casa, Reforma e Imóveis
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Mais populares
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho

A técnica substitui a cobertura total pela integração de microfios clareados, mantendo a transição gradual e a porosidade específica da fibra.

Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
A aversão à água em gatos: fisiologia térmica e sensorial por trás da rejeição
Estados Unidos e Guiana anunciam ampliação da vigilância aérea na fronteira amazônica Creator Pobres contra ricos em Antália: exigência por fundos perdidos gerou tensão sem volta na cúpula Ksenia Semenova Kaspersky estende prazo para triplicar faturamento na América Latina Anastasiya Zhukova
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
Biologia aplicada: folhagem ampla e transpiração regulam microclima seco em residências
Jeans de alfaiataria ganha linha central para definir a silhueta
Jeans de alfaiataria ganha linha central para definir a silhueta
últimos materiais
Haval H9 vs GAC GS8: a decisão entre chassi de longarina e monobloco define o limite real de uso
Peixe-baiacu prateado é detectado no Mar Negro e representa risco grave para banhistas
A técnica de vestir e o cuidado térmico para evitar a ruptura de meia-calça de nylon
Banco Mundial e Governo de Moçambique discutem simplificação para acelerar financiamentos
Corte de taxas vira pesadelo na Guiné-Bissau: ministério mergulha no caos salarial
Estados Unidos e Guiana anunciam ampliação da vigilância aérea na fronteira amazônica
Lasanha de lavash: pão fino substitui massa e leva 30 minutos
Tank 300 após 2.000 km: a estrutura bruta revelou falhas que desafiam o conforto em viagens
Invasão silenciosa nos rios da Rússia: uma espécie exótica forçou mudanças drásticas na fauna
Contraceptivo: por que a 'pílula perfeita' falha na vida real
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.