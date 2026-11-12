Corte de taxas vira pesadelo na Guiné-Bissau: ministério mergulha no caos salarial

Para os trabalhadores contratados no Ministério da Energia da Guiné-Bissau, a decisão do governo de eliminar as taxas sobre a venda de combustíveis transformou-se em uma conta que não fecha. A medida, adotada para conter o aumento dos preços no mercado, cortou a principal fonte de receita da pasta, resultando em salários em atraso e na estagnação das carreiras de quem depende exclusivamente desses pagamentos para sustentar suas famílias.

A denúncia foi feita na quarta-feira, 11 de novembro de 2026, por Daniel José Lopes, presidente cessante do Sindicato do Ministério da Energia. Durante a conferência de imprensa, ele apresentou os números que sustentam a crise financeira interna: cerca de 99% dos funcionários contratados dependem diretamente das receitas geradas pela comercialização de combustíveis para o recebimento de seus salários.

A realidade no chão da fábrica e nos escritórios do ministério é marcada pela precariedade. Lopes apontou que a prioridade de pagamento foi deslocada para subsídios, enquanto os salários principais acumulam meses de atraso. A situação afeta com mais força aqueles que, mesmo exercendo funções por longos períodos, não possuem estabilidade formal. "Há trabalhadores com cinco, dez e até quinze anos sem efetivação”, afirmou o sindicalista, contrastando essa realidade com a de funcionários efetivos, que continuam a receber seus salários com regularidade.

Após três meses de atraso, os trabalhadores buscaram uma solução junto ao ministro da tutela. O encontro, contudo, não trouxe garantias concretas de resolução imediata, apenas a persistência do défice financeiro causado pela remoção total das taxas. Para Daniel José Lopes, a retirada integral dessas receitas não se justificava diante da dependência direta de centenas de vidas salariais.

Diante da ausência de respostas satisfatórias, a direção sindical elevou a régua da exigência. Além do pagamento imediato dos valores em aberto, o presidente cessante do sindicato cobrou a demissão do ministro da Energia, bem como dos responsáveis pelos departamentos de Recursos Humanos e Finanças, apontando falhas de gestão no manejo do déficit gerado pela política de preços dos combustíveis.