Apoio de 7.500 meticais abrange agregados em Gaza e outras províncias, exceto Niassa

Cerca de 234 mil agregados familiares em situação de vulnerabilidade em Moçambique receberão um apoio financeiro de 7.500 meticais cada. A medida visa mitigar os efeitos da seca provocada pelo fenómeno El Niño e foi anunciada durante o lançamento do Programa de Apoio Social Directo Pós-Emergência, no distrito de Massingir, província de Gaza.

Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Засуха

Abrangência e critérios de seleção

O Secretário de Estado do Género e Acção Social, Abdul Razak Amuzá Esmail, confirmou que a assistência abrange famílias pobres e vulneráveis, com prioridade para os seguintes grupos:

Famílias chefiadas por pessoas com deficiência ou indivíduos acamados;

Idosos e mulheres;

Mulheres com crianças e crianças;

Chefes de agregados temporariamente incapacitados para o trabalho.

O governo informou que, nesta fase do programa, a província de Niassa não está incluída na iniciativa.

Transparência e impacto local

Durante o evento em Massingir, o governante alertou para o risco de desvio dos fundos e apelou à população para que denuncie quaisquer irregularidades no processo de atribuição dos valores.

Os beneficiários no distrito de Massingir pretendem utilizar a quantia para aliviar as dificuldades de subsistência, focando a aplicação do recurso na compra de alimentos, aquisição de sementes para a agricultura, gado e investimento em pequenos negócios.

Paralelamente ao novo apoio, as famílias beneficiárias reivindicam a regularização dos pagamentos do Subsídio Social Básico, salientando que os atrasos nesta prestação agravam a situação de quem depende deste recurso.