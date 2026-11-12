Moçambique diante do pior cenário: o país poderá antecipar melhor os riscos naturais

O Governo de Moçambique planeia implementar a Inteligência Artificial (IA) e o Big Data para reforçar a preparação e a resposta a desastres naturais, integrando estas tecnologias na sua estratégia de transformação digital.

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Segundo o Ministro das Comunicações e Transformação Digital, Américo Muchanga, a prioridade reside na aplicação destas ferramentas para melhorar a capacidade de antecipação e gestão de riscos, visando a construção de uma sociedade digital inclusiva, segura e sustentável.

As diretrizes da estratégia de transformação digital incluem, ainda:

A expansão do acesso à Internet de banda larga;

A implementação da tecnologia 5G;

O desenvolvimento de novas soluções tecnológicas;

O reforço dos mecanismos de cibersegurança e de proteção de dados.

Estas declarações foram feitas à margem da Conferência Plenipotenciária da União Internacional de Telecomunicações (ITU), que decorre em Doha, entre 9 e 12 de novembro, sob o lema "Um Futuro Digital Conectado”.

No âmbito do evento, o ministro Américo Muchanga manteve reuniões bilaterais com representantes da Arábia Saudita e da Estónia, com o objetivo de explorar oportunidades de cooperação com Moçambique nas áreas das comunicações e da transformação digital.

A Conferência Plenipotenciária da ITU serve como plataforma para que os Estados-membros discutam políticas internacionais e prioridades no setor das telecomunicações e das tecnologias de informação e comunicação.