Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Mistério ártico revelado: a anatomia real por trás do lendário unicórnio marinho
Cinólogo Will Atherton lista três raças populares que apresenta desafios estruturais de cuidado
Calças jeans com barra de pelúcia: proporcionalidade e seleção de calçado
Há uma contradição difícil de ignorar: Moçambique poderá transformar o valor dos seus recursos
Filé de frango em 15 minutos: mostarda em grãos e creme de leite
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
A armadilha da própria biologia: por que a lebre acaba facilitando o abate de predadores
Phlox Starfire: 90 anos de estabilidade e cor magenta intensa no paisagismo
Método de esterilização de machos: nova estratégia americana contra a mosca Cochliomyia hominivorax

Tribunal de Moçambique decide: regime de cereais mantém validade apesar do pedido de suspensão

CPLP » Moçambique

Informações recentes indicam que é improcedente a alegação de que o Instituto de Cereais de Moçambique (ICM) e a sua unidade operacional, a ICM Logistics, estejam a violar uma decisão do Tribunal Administrativo (TA). O diferendo envolve a Companhia Industrial da Matola (CIM) e refere-se ao regime de importação de trigo e arroz atualmente em vigor no país.

Судейский молоток и документы
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Судейский молоток и документы

Enquadramento Legal e a Questão da Suspensão

A controvérsia centra-se no Diploma Ministerial n.º 31/2026, de 24 de Abril, que estabelece o Mecanismo e os Procedimentos Operacionais de Importação de Arroz e Trigo. A CIM interpôs uma providência cautelar para suspender a vigência deste diploma.

De acordo com os factos apurados, não existeu, até ao momento, uma decisão definitiva do TA que impusesse a paralisação do regime. A suspensão temporária do diploma decorreu automaticamente por força da lei, no momento da citação do Ministério da Economia, conforme previsto no número 1 do artigo 138 da Lei n.º 7/2014, de 28 de Fevereiro.

Contudo, o Ministério da Economia impugnou o requerimento da CIM, invocando a "grave urgência para o interesse público" na implementação imediata das normas. Com base no número 2 do referido artigo 138 da Lei n.º 7/2014, o órgão administrativo fundamentou que a continuidade da vigência do instrumento jurídico é essencial para a economia nacional.

Fundamentos do Interesse Público

O Ministério da Economia justificou a urgência da medida com base nos seguintes pontos:

  • Existência de importações já realizadas por outros operadores económicos.
  • Operações de carga em trânsito e compromissos financeiros e comerciais já assumidos.
  • Risco de prejuízo à continuidade das importações, impactando a segurança alimentar dos cidadãos.

A análise indica que, enquanto mais de 100 operadores já aderiram ao sistema, a CIM seria o único operador a declinar o novo mecanismo. A paralisação total do diploma, caso fosse decretada, produziria efeitos gerais que prejudicariam terceiros de boa-fé e a economia do país.

Apreensões de Mercadoria e Sanções

No âmbito da fiscalização do regime legal, as autoridades procederam à apreensão de mercadorias importadas irregularmente pela CIM. No mês passado, foram apreendidas 3.300 toneladas de trigo, e, na última semana, a apreensão abrangeu mais 9,9 mil toneladas de trigo e 1,6 toneladas de arroz.

A importação irregular é definida pelo artigo 45 do Anexo II do Diploma Ministerial n.º 31/2026 como a entrada de cereais em desconformidade com o regime jurídico, seja por falta de documentação, sonegação de taxas ou incumprimento de requisitos técnicos e sanitários. A sanção prevista é a apreensão dos produtos e a sua reversão a favor do Estado.

Para evitar a deterioração dos produtos apreendidos, foi decidida a sua venda. Esta medida, inclusive, poderia beneficiar a CIM caso a empresa venha a vencer a causa em tribunal, pois receberia o valor do produto devolvido pelo Estado através do ICM.

Facilidades Operacionais no Porto de Maputo

Apesar do litígio com o Governo, há indícios de que a CIM continua a beneficiar de vantagens proporcionadas pelo sistema vigente. Destaca-se a prioridade de atracagem de navios no Porto de Maputo, o que permite evitar custos de espera que podem chegar a 20 mil USD por dia. Estima-se que esta facilidade possa representar uma poupança de até 600 mil USD (aproximadamente 40 milhões de MZN) em períodos de espera de 30 dias.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Mirabelle: A fruta dourada que volta a conquistar os jardins
Jardinagem
Mirabelle: A fruta dourada que volta a conquistar os jardins
Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento
Receitas e Culinária
Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
Mulher
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
Mais populares
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho

A técnica substitui a cobertura total pela integração de microfios clareados, mantendo a transição gradual e a porosidade específica da fibra.

Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Jeans de alfaiataria ganha linha central para definir a silhueta
A aversão à água em gatos: fisiologia térmica e sensorial por trás da rejeição
Kaspersky estende prazo para triplicar faturamento na América Latina Anastasiya Zhukova Ghalibaf exige cumprimento de sete condições dos EUA para retomar negociações Evgenia Rumyantseva Encontro entre Rússia e Ucrânia em Abu Dhabi não altera posições sobre segurança europeia Olesya Kireeva
Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento
Como proporção, textura e acessórios definem o vestido preto para a virada de 2027
Orquídea amarela: a falha na raiz que banhos de ácido não corrigem
Orquídea amarela: a falha na raiz que banhos de ácido não corrigem
últimos materiais
Mistério ártico revelado: a anatomia real por trás do lendário unicórnio marinho
Cinólogo Will Atherton lista três raças populares que apresenta desafios estruturais de cuidado
Calças jeans com barra de pelúcia: proporcionalidade e seleção de calçado
Há uma contradição difícil de ignorar: Moçambique poderá transformar o valor dos seus recursos
Filé de frango em 15 minutos: mostarda em grãos e creme de leite
Kaspersky estende prazo para triplicar faturamento na América Latina
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
A armadilha da própria biologia: por que a lebre acaba facilitando o abate de predadores
Phlox Starfire: 90 anos de estabilidade e cor magenta intensa no paisagismo
Método de esterilização de machos: nova estratégia americana contra a mosca Cochliomyia hominivorax
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.