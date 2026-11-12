Tribunal de Moçambique decide: regime de cereais mantém validade apesar do pedido de suspensão

Informações recentes indicam que é improcedente a alegação de que o Instituto de Cereais de Moçambique (ICM) e a sua unidade operacional, a ICM Logistics, estejam a violar uma decisão do Tribunal Administrativo (TA). O diferendo envolve a Companhia Industrial da Matola (CIM) e refere-se ao regime de importação de trigo e arroz atualmente em vigor no país.

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Enquadramento Legal e a Questão da Suspensão

A controvérsia centra-se no Diploma Ministerial n.º 31/2026, de 24 de Abril, que estabelece o Mecanismo e os Procedimentos Operacionais de Importação de Arroz e Trigo. A CIM interpôs uma providência cautelar para suspender a vigência deste diploma.

De acordo com os factos apurados, não existeu, até ao momento, uma decisão definitiva do TA que impusesse a paralisação do regime. A suspensão temporária do diploma decorreu automaticamente por força da lei, no momento da citação do Ministério da Economia, conforme previsto no número 1 do artigo 138 da Lei n.º 7/2014, de 28 de Fevereiro.

Contudo, o Ministério da Economia impugnou o requerimento da CIM, invocando a "grave urgência para o interesse público" na implementação imediata das normas. Com base no número 2 do referido artigo 138 da Lei n.º 7/2014, o órgão administrativo fundamentou que a continuidade da vigência do instrumento jurídico é essencial para a economia nacional.

Fundamentos do Interesse Público

O Ministério da Economia justificou a urgência da medida com base nos seguintes pontos:

Existência de importações já realizadas por outros operadores económicos.

Operações de carga em trânsito e compromissos financeiros e comerciais já assumidos.

Risco de prejuízo à continuidade das importações, impactando a segurança alimentar dos cidadãos.

A análise indica que, enquanto mais de 100 operadores já aderiram ao sistema, a CIM seria o único operador a declinar o novo mecanismo. A paralisação total do diploma, caso fosse decretada, produziria efeitos gerais que prejudicariam terceiros de boa-fé e a economia do país.

Apreensões de Mercadoria e Sanções

No âmbito da fiscalização do regime legal, as autoridades procederam à apreensão de mercadorias importadas irregularmente pela CIM. No mês passado, foram apreendidas 3.300 toneladas de trigo, e, na última semana, a apreensão abrangeu mais 9,9 mil toneladas de trigo e 1,6 toneladas de arroz.

A importação irregular é definida pelo artigo 45 do Anexo II do Diploma Ministerial n.º 31/2026 como a entrada de cereais em desconformidade com o regime jurídico, seja por falta de documentação, sonegação de taxas ou incumprimento de requisitos técnicos e sanitários. A sanção prevista é a apreensão dos produtos e a sua reversão a favor do Estado.

Para evitar a deterioração dos produtos apreendidos, foi decidida a sua venda. Esta medida, inclusive, poderia beneficiar a CIM caso a empresa venha a vencer a causa em tribunal, pois receberia o valor do produto devolvido pelo Estado através do ICM.

Facilidades Operacionais no Porto de Maputo

Apesar do litígio com o Governo, há indícios de que a CIM continua a beneficiar de vantagens proporcionadas pelo sistema vigente. Destaca-se a prioridade de atracagem de navios no Porto de Maputo, o que permite evitar custos de espera que podem chegar a 20 mil USD por dia. Estima-se que esta facilidade possa representar uma poupança de até 600 mil USD (aproximadamente 40 milhões de MZN) em períodos de espera de 30 dias.