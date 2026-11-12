Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Tribunal de Moçambique decide: regime de cereais mantém validade apesar do pedido de suspensão
Mistério ártico revelado: a anatomia real por trás do lendário unicórnio marinho
Cinólogo Will Atherton lista três raças populares que apresenta desafios estruturais de cuidado
Calças jeans com barra de pelúcia: proporcionalidade e seleção de calçado
Filé de frango em 15 minutos: mostarda em grãos e creme de leite
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
A armadilha da própria biologia: por que a lebre acaba facilitando o abate de predadores
Phlox Starfire: 90 anos de estabilidade e cor magenta intensa no paisagismo
Método de esterilização de machos: nova estratégia americana contra a mosca Cochliomyia hominivorax

Há uma contradição difícil de ignorar: Moçambique poderá transformar o valor dos seus recursos

CPLP » Moçambique

O Governo de Moçambique reafirmou a sua estratégia de priorizar a valorização local do gás natural e o reforço do conteúdo local para garantir que a exploração de recursos energéticos se traduza em benefícios directos para a economia nacional e na melhoria das condições de vida da população.

Газ
Photo: commons.wikimedia.org by Arivumathi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Газ

Industrialização e Transformação Estrutural

Durante a abertura da primeira edição do Africa Gas & LNG Summit 2026, em Maputo, a Primeira-Ministra, Maria Benvinda Levi, representando o Presidente da República, Daniel Chapo, defendeu que o sucesso da exploração de recursos naturais não deve ser medido apenas pelo volume de exportações ou pelas reservas disponíveis, mas pela capacidade de gerar riqueza interna.

A governante sublinhou que a exploração deve estar intrinsecamente ligada à industrialização, à transferência de tecnologia e à criação de postos de trabalho, visando a transformação estrutural das economias africanas. Para Levi, o continente deve evoluir da posição de mero fornecedor de matérias-primas para se tornar um produtor de energia, bens industriais e soluções tecnológicas.

Medidas Legislativas e Ambiente de Negócios

Para concretizar esta visão, a Primeira-Ministra destacou a implementação de um novo quadro jurídico, especificamente as Leis n.º 7, 8 e 9/2026, de 3 de Junho, que regulam os sectores das Minas, do Petróleo e do Conteúdo Local. Estes instrumentos visam:

  • Reforçar a participação do empresariado nacional nos projectos energéticos;
  • Dinamizar as capacidades produtivas das empresas moçambicanas;
  • Assegurar a criação de emprego digno e sustentável.

A estabilidade regulatória, a transparência e a previsibilidade das decisões foram apontadas como pilares essenciais para a atracção de investimento estrangeiro e a melhoria do ambiente de negócios no país.

Estratégia para o Gás Natural e Bacia do Rovuma

No que concerne ao gás natural, especialmente as reservas da Bacia do Rovuma, a estratégia do Executivo ultrapassa a exportação. O recurso deverá ser utilizado para expandir a produção de electricidade, fomentar a indústria e aprofundar a integração nos mercados energéticos regionais.

Maria Benvinda Levi reiterou que Moçambique permanece aberto a novas parcerias e inovações tecnológicas, desde que estas promovam a criação de valor, valorizem os profissionais nacionais — com foco em jovens e mulheres — e beneficiem as comunidades locais.

O Africa Gas & LNG Summit 2026 decorre em Maputo durante três dias, reunindo governos, investidores e operadores do sector para discutir parcerias e cooperação na indústria do gás natural e do gás natural liquefeito (GNL).

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Mirabelle: A fruta dourada que volta a conquistar os jardins
Jardinagem
Mirabelle: A fruta dourada que volta a conquistar os jardins
Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento
Receitas e Culinária
Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
Mulher
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
Mais populares
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho

A técnica substitui a cobertura total pela integração de microfios clareados, mantendo a transição gradual e a porosidade específica da fibra.

Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Jeans de alfaiataria ganha linha central para definir a silhueta
A aversão à água em gatos: fisiologia térmica e sensorial por trás da rejeição
Kaspersky estende prazo para triplicar faturamento na América Latina Anastasiya Zhukova Ghalibaf exige cumprimento de sete condições dos EUA para retomar negociações Evgenia Rumyantseva Encontro entre Rússia e Ucrânia em Abu Dhabi não altera posições sobre segurança europeia Olesya Kireeva
Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento
Como proporção, textura e acessórios definem o vestido preto para a virada de 2027
Orquídea amarela: a falha na raiz que banhos de ácido não corrigem
Orquídea amarela: a falha na raiz que banhos de ácido não corrigem
últimos materiais
Mistério ártico revelado: a anatomia real por trás do lendário unicórnio marinho
Cinólogo Will Atherton lista três raças populares que apresenta desafios estruturais de cuidado
Calças jeans com barra de pelúcia: proporcionalidade e seleção de calçado
Há uma contradição difícil de ignorar: Moçambique poderá transformar o valor dos seus recursos
Filé de frango em 15 minutos: mostarda em grãos e creme de leite
Kaspersky estende prazo para triplicar faturamento na América Latina
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
A armadilha da própria biologia: por que a lebre acaba facilitando o abate de predadores
Phlox Starfire: 90 anos de estabilidade e cor magenta intensa no paisagismo
Método de esterilização de machos: nova estratégia americana contra a mosca Cochliomyia hominivorax
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.