Há uma contradição difícil de ignorar: Moçambique poderá transformar o valor dos seus recursos

O Governo de Moçambique reafirmou a sua estratégia de priorizar a valorização local do gás natural e o reforço do conteúdo local para garantir que a exploração de recursos energéticos se traduza em benefícios directos para a economia nacional e na melhoria das condições de vida da população.

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Industrialização e Transformação Estrutural

Durante a abertura da primeira edição do Africa Gas & LNG Summit 2026, em Maputo, a Primeira-Ministra, Maria Benvinda Levi, representando o Presidente da República, Daniel Chapo, defendeu que o sucesso da exploração de recursos naturais não deve ser medido apenas pelo volume de exportações ou pelas reservas disponíveis, mas pela capacidade de gerar riqueza interna.

A governante sublinhou que a exploração deve estar intrinsecamente ligada à industrialização, à transferência de tecnologia e à criação de postos de trabalho, visando a transformação estrutural das economias africanas. Para Levi, o continente deve evoluir da posição de mero fornecedor de matérias-primas para se tornar um produtor de energia, bens industriais e soluções tecnológicas.

Medidas Legislativas e Ambiente de Negócios

Para concretizar esta visão, a Primeira-Ministra destacou a implementação de um novo quadro jurídico, especificamente as Leis n.º 7, 8 e 9/2026, de 3 de Junho, que regulam os sectores das Minas, do Petróleo e do Conteúdo Local. Estes instrumentos visam:

Reforçar a participação do empresariado nacional nos projectos energéticos;

Dinamizar as capacidades produtivas das empresas moçambicanas;

Assegurar a criação de emprego digno e sustentável.

A estabilidade regulatória, a transparência e a previsibilidade das decisões foram apontadas como pilares essenciais para a atracção de investimento estrangeiro e a melhoria do ambiente de negócios no país.

Estratégia para o Gás Natural e Bacia do Rovuma

No que concerne ao gás natural, especialmente as reservas da Bacia do Rovuma, a estratégia do Executivo ultrapassa a exportação. O recurso deverá ser utilizado para expandir a produção de electricidade, fomentar a indústria e aprofundar a integração nos mercados energéticos regionais.

Maria Benvinda Levi reiterou que Moçambique permanece aberto a novas parcerias e inovações tecnológicas, desde que estas promovam a criação de valor, valorizem os profissionais nacionais — com foco em jovens e mulheres — e beneficiem as comunidades locais.

O Africa Gas & LNG Summit 2026 decorre em Maputo durante três dias, reunindo governos, investidores e operadores do sector para discutir parcerias e cooperação na indústria do gás natural e do gás natural liquefeito (GNL).