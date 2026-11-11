ENH e Sasol em Maputo planeiam sistema para levar gás do Rovuma ao Centro e Sul

A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) e a Sasol formalizaram, nesta quarta-feira, em Maputo, a assinatura de um memorando de entendimento destinado ao desenvolvimento de infraestruturas para a evacuação de gás natural. O objectivo central é transportar o recurso das zonas de produção para os principais centros de consumo em Moçambique.

O acordo foi apresentado durante a abertura da primeira edição do Africa Gas & LNG Summit 2026. A iniciativa visa ampliar o acesso ao gás doméstico, reduzir as assimetrias energéticas entre as diferentes regiões do país e maximizar os proveitos económicos derivados dos projectos na Bacia do Rovuma.

Logística e Infraestruturas

A parceria foca-se na criação de um sistema de transporte de gás natural da Bacia do Rovuma para as regiões Centro e Sul, utilizando soluções marítimas e terrestres. Segundo Rijcard Manuel, Director de Novos Negócios da ENH, o projecto surge para colmatar a carência de infraestruturas na zona Norte, factor que actualmente condiciona o fluxo do gás produzido para os mercados com maior procura nacional.

Para a operacionalização do sistema, está prevista a implementação de uma unidade flutuante de armazenamento e regaseificação (FSRU — Floating Storage and Regasification Unit), que será ancorada nas proximidades de Inhassoro. O modelo logístico prevê:

Transporte marítimo: O gás da Bacia do Rovuma será levado até à plataforma FSRU;

O gás da Bacia do Rovuma será levado até à plataforma FSRU; Abastecimento da Beira: Será efectuado através de navios;

Será efectuado através de navios; Conexão terrestre: Construção de um gasoduto de aproximadamente 135 quilómetros ligando a unidade a Inhassoro, permitindo a interligação com os corredores de consumo da região Sul.

Colaboração Técnica e Etapas de Implementação

O memorando prevê a integração da experiência técnica e operacional da Sasol, empresa com presença em Moçambique desde 2004 através dos campos de Pande e Temane. A assistência da empresa sul-africana deverá concentrar-se na disponibilização de capital humano especializado e suporte técnico durante a fase de desenvolvimento.

O cronograma de execução do projecto seguirá as seguintes etapas:

Realização de estudos de viabilidade; Elaboração de estudos de impacto ambiental e social; Desenvolvimento da componente de engenharia.

Rijcard Manuel sublinhou que este entendimento representa um marco estratégico para a indústria nacional, permitindo que Moçambique potencialize os ganhos dos projectos de gás e assegure que o recurso seja utilizado no abastecimento de diversos sectores da economia interna.