Maputo: Rasaque Manhique apresentou avanços municipais no 139.º aniversário da cidade

A Cidade de Maputo assinalou, nesta terça-feira, 10 de Novembro, o 139º aniversário da sua elevação à categoria de cidade. Durante as celebrações, o Presidente do Conselho Municipal, Rasaque Manhique, apresentou os avanços obtidos na governação, centrando-se nos investimentos em infra-estruturas, saneamento, mobilidade e desenvolvimento social.

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Saneamento e Infra-estruturas

O edil destacou que a capital atravessa uma transformação estrutural, com foco na reabilitação e construção de sistemas de drenagem para mitigar os efeitos das inundações e elevar a qualidade de vida dos munícipes. Entre as metas concretizadas, sobressaem:

Construção de mais de 9,5 km de colectores de águas residuais , expandindo a cobertura dos serviços de saneamento de 15 mil para 128 mil pessoas;

, expandindo a cobertura dos serviços de saneamento de 15 mil para 128 mil pessoas; Recolha de aproximadamente 504 mil toneladas de resíduos sólidos durante o mandato.

Mobilidade Urbana e Transportes

No âmbito da mobilidade, houve um reforço da frota municipal através da entrega de 50 novos autocarros disponibilizados pelo Governo. Esta medida resultou num aumento de cerca de 30% na capacidade operacional da Empresa Municipal de Transportes Rodoviários de Maputo, permitindo o transporte diário de aproximadamente 20 mil passageiros.

Educação, Juventude e Inclusão

As políticas de inclusão social e formação profissional foram também evidenciadas, com a capacitação de 12.405 jovens. Adicionalmente, foi criado o Fundo Municipal para o Empoderamento da Juventude, com um valor de 70 milhões de Meticais, destinado a apoiar projectos de negócio nos sete distritos municipais.

Desafios Pendentes

Apesar dos progressos, Rasaque Manhique reconheceu que ainda existem lacunas significativas na gestão de resíduos sólidos, na mobilidade urbana, na melhoria das infra-estruturas e no apoio às famílias impactadas por inundações. O Presidente do Conselho Municipal reiterou o compromisso de continuar a trabalhar para que Maputo se torne uma cidade mais resiliente e inclusiva.