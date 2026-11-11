MP da Guiné-Bissau acusa 11 pessoas pela morte de chefe da Alfândega

O Ministério Público da Guiné-Bissau formalizou a acusação contra 11 indivíduos envolvidos na morte de Olof João Gomes Sambú, ocorrida em 27 de setembro de 2026, na região da Chapa de Bissau. A medida processual baseia-se em provas reunidas que indicam coautoria nos crimes de homicídio e dano qualificado, conforme previsto no Código Penal guineense.
Os arguidos encontram-se em regime de prisão preventiva e possuem um prazo legal de oito dias para apresentar impugnação à acusação. A ausência de requerimentos dentro desse limite fará com que o processo avance automaticamente para a fase de julgamento.
A investigação revelou que a vítima faleceu após um linchamento público, motivado por uma associação falsa a uma suposta tentativa de sequestro de criança. O grupo acusado perseguiu Sambú, interceptou e destruiu seu veículo antes de agressões que resultaram em morte.
Para esclarecer dúvidas sobre a identidade do falecido, o Comando-Geral da Guarda Nacional confirmou que Olof Gomes Sambú não era integrante da corporação. Ele atuava como funcionário civil da Direção-Geral das Alfândegas, exercendo o cargo de chefe da Antifraude na Delegacia de Gabú. A informação foi divulgada em comunicado consultado pelo jornal O Democrata, assinado por Filomeno Sambú.
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