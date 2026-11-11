AFRICOM anuncia exercícios conjuntos e formação para forças moçambicanas em Cabo Delgado

Os Estados Unidos da América manifestaram a intenção de reforçar a cooperação militar e de segurança com Moçambique, com um foco estratégico na província de Cabo Delgado. O objetivo é intensificar a realização de exercícios conjuntos, a formação das Forças de Defesa e Segurança e a partilha de informações para combater o terrorismo e assegurar a proteção dos investimentos no setor do gás natural.
A posição foi detalhada pelo tenente-general John Brennan, do Comando dos Estados Unidos para África (AFRICOM), durante uma conferência de imprensa digital relativa à visita de representantes norte-americanos a Moçambique e Madagáscar, ocorrida entre 1 e 8 de novembro.
Segundo o tenente-general, o reforço da cooperação está intrinsecamente ligado à proteção de investimentos privados na indústria do gás natural, especificamente os projetos da ExxonMobil e da TotalEnergies em Afungi. Brennan afirmou que o relacionamento com Moçambique visa apoiar estes projetos comerciais, salientando que a plena operacionalização de tais investimentos poderá ter um impacto significativo na economia nacional, com potencial para duplicar o Produto Interno Bruto (PIB) de Moçambique no primeiro ano de funcionamento pleno.
No âmbito da formação militar, foi anunciado que está previsto a realização de um exercício conjunto do tipo J-SET ainda este ano. O responsável do AFRICOM reconheceu que iniciativas anteriores enfrentaram obstáculos burocráticos, nomeadamente no que diz respeito à obtenção de vistos e à entrada de equipamentos militares no território nacional.</n
Nesse sentido, Brennan declarou ter solicitado ao Presidente Chapo e ao ministro da Defesa apoio para ultrapassar estas barreiras administrativas e viabilizar as ações de formação.
Além do J-SET, Washington pretende:
A segurança marítima é outra prioridade para os Estados Unidos, dada a situação em Cabo Delgado e os riscos nas zonas costeiras. O tenente-general destacou o foco no domínio marítimo devido ao aumento da pirataria ao largo da costa de Cabo Delgado, associada ao Estado Islâmico em Moçambique.
Brennan explicou que os exercícios conjuntos visam reforçar a presença internacional nas proximidades de Afungi. Para isso, apontou a possibilidade de cooperação com outros parceiros internacionais, como França, Itália, Japão e Coreia do Sul, para fortalecer a capacidade de resposta a ameaças transnacionais e ao terrorismo.
A estratégia norte-americana inclui ainda o envolvimento das comunidades locais. O plano prevê a divulgação de oportunidades de emprego geradas pelos projetos de gás natural e a formação de cidadãos moçambicanos.
A visita da delegação dos EUA reafirmou o compromisso de Washington em combater ameaças transnacionais, proteger infraestruturas e recursos marinhos, e promover o desenvolvimento económico na região do Oceano Índico.
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