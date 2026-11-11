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Golpe noturno em Bissau: versão oficial afasta qualquer vínculo com forças do Estado

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O Ministério do Interior e da Ordem Pública negou a participação de forças de segurança na invasão à residência de Soares Sambú, ex-ministro da Economia e ex-conselheiro do ex-Presidente Umaro Sissoco Embaló, ocorrida entre a noite de 8 e a madrugada de 9 de novembro de 2026, no bairro de Enterramento, em Bissau.

Сейф
Photo: commons.wikimedia.org by BrokenSphere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Em conferência de imprensa realizada nesta terça-feira (10), o superintendente Agostinho Tunecas Djata, porta-voz da pasta, classificou a ação como um crime comum de roubo, executado por um grupo de homens encapuzados. De acordo com o relato oficial, os invasores neutralizaram a segurança particular do imóvel para subtrair um cofre da família.

A narrativa institucional refuta a hipótese de que a incursão tenha sido uma operação policial para busca de armamentos. O Ministério do Interior sustenta que a motivação foi a apropriação de bens, embora o proprietário da residência tenha informado que o cofre continha apenas documentos e diplomas, sem a presença de valores monetários.

Sobre a dinâmica do crime, as autoridades confirmaram a presença de cinco indivíduos no interior da casa, enquanto outros integrantes do grupo permaneceram no exterior, totalizando um contingente ainda não precisado. O órgão afirma que as versões que vinculam o episódio a agentes do Estado são interpretações incorretas disseminadas em redes sociais.

O caso permanece sob investigação, com diligências em curso para a identificação e captura dos autores da invasão.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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