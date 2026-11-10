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Moçambique lança mecanismo PROSPERA para modernização e coordenação do sector agrário

O Governo de Moçambique lançou, no distrito de Sanga, província do Niassa, o PROSPERA, um novo mecanismo de promoção e coordenação dos sectores da agricultura, pecuária e pescas. A iniciativa, apresentada pelo Presidente da República, Daniel Chapo, visa transitar para um modelo de produção mais organizado e competitivo, focado no agro-negócio e no acesso ao conhecimento técnico e inovação.

Трактор собирает тюки соломы в поле на закате
Photo: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
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O PROSPERA integra o Programa de Transformação Agrária e funciona como um instrumento de inclusão para aproximar produtores, serviços de extensão agrária, especialistas e instituições financeiras. O Chefe de Estado salientou que o mecanismo não se trata de um programa de distribuição de insumos ou financiamento direto, mas de uma ferramenta de coordenação para melhorar as práticas produtivas.

Inovação Tecnológica e Rastreabilidade

Entre as novidades tecnológicas, destaca-se o serviço "Olá Produtor", que utilizará inteligência artificial para dar suporte a agricultores e extensionistas. Adicionalmente, foi anunciado o Sistema Nacional de Rastreio e Etiquetagem de Sementes, que permitirá a verificação da autenticidade e origem das sementes através de códigos QR e mensagens móveis, visando garantir a qualidade do material de plantio.

Financiamento e Metas da Campanha Agrária 2026/2027

Acompanhando o lançamento, foi dada a partida à Campanha Agrária 2026/2027, com o lema "Vamos Produzir para Alimentar Moçambique". As metas de produção incluem:

  • Cereais: cerca de 4,5 milhões de toneladas (com aproximadamente 4 milhões de toneladas de milho);
  • Leguminosas: 1,2 milhões de toneladas;
  • Tubérculos: 10,9 milhões de toneladas;
  • Aumento da produção pecuária, avícola, pesqueira e aquícola.

Para estimular as cadeias de valor do algodão e das oleaginosas, o Presidente anunciou uma linha de financiamento destinada a 10 mil produtores. A taxa de juro será de 0% para produtores organizados e de 5% para os restantes beneficiários elegíveis.

Resiliência Climática e Apoio Social

Perante os impactos de calamidades naturais, que afectaram mais de 487 mil famílias produtoras, o Governo mobilizou 95 milhões de dólares para a implementação do Plano de Mitigação dos Efeitos do El Niño. Estes fundos destinam-se à aquisição de sementes adaptadas, equipamentos de irrigação e reforço dos sistemas de aviso prévio.

No âmbito da assistência técnica, o Governo planeia apoiar cerca de 1,5 milhões de agregados familiares através do reforço dos serviços de extensão agrária e do fortalecimento de cooperativas e associações.

O Presidente Daniel Chapo reiterou a necessidade de transformar a economia moçambicana de um modelo de serviços para uma economia produtiva, incentivando a participação de jovens e mulheres no sector agrário como via para a geração de emprego e rendimento.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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