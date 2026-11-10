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Cabo Delgado: princesa Sarah Zeid visita distritos afetados para avaliar assistência à saúde materna

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Princesa da Jordânia visita Cabo Delgado para reforçar assistência humanitária à saúde materna

A Princesa da Jordânia, Sarah Zeid, encontra-se em visita à província de Cabo Delgado com o objectivo de fortalecer a assistência humanitária destinada a mulheres grávidas, mães, recém-nascidos e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Африка. Медицинский осмотр детей
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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A missão, que decorre entre domingo e quarta-feira, 11 de Novembro, foca-se nos distritos de Mocímboa da Praia e Palma, zonas severamente afectadas pela insegurança ligada ao terrorismo.

Avaliação de serviços e acesso à saúde

Na qualidade de Assessora Especial do Coordenador de Ajuda de Emergência das Nações Unidas para a Saúde Materna e Neonatal em Situações de Crise, Sarah Zeid actua para:

  • Avaliar as condições actuais da prestação de cuidados de saúde;
  • Identificar os principais obstáculos que impedem o acesso aos serviços de saúde, especialmente nas comunidades impactadas pelo conflito.

Agenda e interacções no terreno

Durante a visita, a Princesa manteve encontros com autoridades governamentais, equipas humanitárias, profissionais de saúde e membros das comunidades locais. Estas interacções visam compreender a realidade e os desafios enfrentados no terreno, bem como as condições de trabalho dos profissionais de saúde num contexto de insegurança.

Sarah Zeid afirmou que a intenção da missão é transformar as constatações recolhidas em acções concretas capazes de salvar vidas.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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