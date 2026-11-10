Famílias de Mandlakazi sem lar: reassentamento após cheias depende de verbas milionárias

Pelo menos 900 famílias no município de Mandlakazi, província de Gaza, em Moçambique continuam a aguardar o seu reassentamento oito meses após as inundações que devastaram 11 bairros e duas escolas. A conclusão da retirada das populações das zonas de risco e a reconstrução das infra-estruturas danificadas dependem da mobilização de 219 milhões de meticais.

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A situação foi realçada pela presidente do Conselho Municipal da Vila de Mandlakazi, Francelina Nhantumbo, durante as celebrações do 69º aniversário de elevação da localidade à categoria de vila. A edil reconheceu que, embora o plano de intervenção esteja desenhado, a falta de recursos financeiros condiciona a execução total das obras.

Plano de Reassentamento e Infra-estruturas

No âmbito do plano de estrutura urbana, a autarquia já procedeu ao parcelamento de 200 terrenos. A fase seguinte do processo prevê a implementação de serviços essenciais para garantir a habitabilidade das novas zonas, nomeadamente:

Sistemas de abastecimento de água;

Fornecimento de energia eléctrica.

Francelina Nhantumbo referiu que o município está a colaborar com o Governo Provincial para contactar parceiros estratégicos que possam viabilizar o financiamento necessário.

Avanços na Rede Viária

Apesar dos desafios sociais, o município inaugurou novas vias que elevam a rede de estradas asfaltadas para 4,8 quilómetros. Entre as obras entregues, destaca-se uma estrada que liga zonas residenciais a infra-estruturas públicas, como uma unidade administrativa e um centro de saúde construído pelo município.

Segundo a autarca, esta nova via é estratégica, pois facilita o acesso a serviços de saúde e prepara o terreno para a futura zona industrial, destinada ao processamento de produtos alimentares.

Impacto nas Comunidades

Para os residentes, a pavimentação das ruas traz benefícios imediatos para a economia local, facilitando o escoamento de produtos de zonas como Mucengue e Tingane para a vila. No entanto, a população alerta para a persistência de dificuldades no acesso à água e energia eléctrica em diversos bairros, evidenciando o contraste entre a expansão da rede viária e a precariedade habitacional das famílias afetadas pelos fenómenos naturais.