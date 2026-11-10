Criança colhia castanha: detonação abala segurança em Cabo Delgado

Adolescente morre após pisar mina terrestre em Macomia, Cabo Delgado

Um adolescente de 12 anos perdeu a vida na última quinta-feira, no distrito de Macomia, província de Cabo Delgado, após ter pisado uma mina terrestre. A vítima faleceu durante a transferência do Centro de Saúde de Macomia para o Hospital Provincial de Pemba, devido à gravidade dos ferimentos.

O incidente ocorreu na aldeia de Nanjaba, no Posto Administrativo de Macomia-sede. De acordo com relatos, o menor encontrava-se a apanhar castanha de caju num cajual, acompanhado por amigos, quando acionou o explosivo. Apesar do socorro imediato, a vítima não resistiu.

Contexto de insegurança na região

Residentes locais associam a colocação da mina terrestre à atividade dos grupos insurgentes que operam no norte do país. Segundo testemunhos, dias antes do acidente, insurgentes trocaram tiros com as Forças de Defesa e Segurança, após terem extorquido uma quantidade considerável de peixe a motociclistas que realizavam o trajeto entre Mucojo e a sede de Macomia.

Existem indícios de que a instalação de minas terrestres no distrito possa integrar uma estratégia para atingir as forças de defesa do Ruanda. Recentemente, as tropas ruandesas estabeleceram uma nova base militar nas proximidades da aldeia de Nanjaba, numa zona habitualmente utilizada pelos terroristas para deslocações no eixo Norte-Sul, atravessando o território do distrito de Quissanga.