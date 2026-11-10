Falta de 100 milhões de meticais do Governo Central agrava crise em Gurué

A vila autárquica de Gurué, na província da Zambézia, regista graves limitações no acesso a água potável, afectando a maioria da sua população urbana. Atualmente, apenas cerca de 20 mil habitantes da zona urbana têm acesso a água canalizada, o que representa aproximadamente 33,3% da população urbana, num cenário onde o sistema actual se encontra obsoleto.
Para mitigar o défice, o presidente do município, José Aniceto, informou que está prevista a implementação da segunda fase de reabilitação do sistema de abastecimento de água, com fundos do Governo, com previsão de concretização até maio de 2027.
O edil destacou a complexidade do acesso em determinadas zonas, referindo que:
Paralelamente à crise hídrica, o município enfrenta sérios constrangimentos financeiros. Esta situação resultou no atraso de cinco meses no pagamento dos salários dos funcionários municipais e de oito meses no pagamento aos membros da Assembleia Municipal.
Segundo José Aniceto, o problema decorre da falta de transferência de fundos por parte do Governo Central, num montante próximo de 100 milhões de meticais. Estes fundos, provenientes do Fundo de Investimentos Autárquico (FIA), do Fundo de Compensação Autárquica (FCA) e do fundo de estradas, são essenciais para:
Apesar das limitações orçamentais, a autarquia assegura que mantém as actividades de limpeza da cidade e a reabilitação de estradas, mantendo um ambiente de trabalho positivo entre os funcionários.
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Com cerca de 30 kg, o animal tinha o porte de um cão médio e pertence à rara família Ischyromyidae na Ásia.