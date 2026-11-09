Ambiente tenso: Polícia de Nampula reforça efetivo antes do julgamento de Mondlane

O Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM), em Nampula, determinou a suspensão temporária do gozo das férias anuais de todo o seu efetivo. A medida, que entrou em vigor nesta terça-feira, 10 de novembro, obriga os agentes abrangidos a permanecerem ou a regressarem imediatamente às suas funções.

A decisão foi formalizada através de uma ordem de serviço assinada pelo Comandante Provincial da PRM em Nampula, Miquissone Afonso. No documento, justifica-se a medida com base nas "as necessidades do serviço', embora não tenham sido detalhados os fatores específicos que motivaram a decisão. A PRM assegurou que as férias interrompidas ou adiadas serão reprogramadas assim que as condições de serviço o permitirem, garantindo o direito ao descanso anual dos membros da corporação.

Contexto do julgamento e tensões sociais

Esta mobilização ocorre a menos de dez dias do julgamento de Venâncio António Bila Mondlane, presidente do partido ANAMOLA (Aliança para um Moçambique Livre e Autónomo), agendado para o dia 17 de novembro. O processo decorre na sequência de manifestações populares convocadas por Mondlane para contestar os resultados das eleições gerais de 2024.

O líder do ANAMOLA enfrenta acusações de cinco crimes, incluindo o de incitamento ao terrorismo. Paralelamente, o Serviço Nacional Penitenciário já tinha emitido instruções para o reforço das medidas de segurança nas cadeias, visando prevenir possíveis motins durante o período do julgamento.

Histórico de tensão em Nampula

A província de Nampula, especificamente nas cidades de Nampula, Angoche e Nacala-Porto, foi identificada como um dos principais focos de tensão no norte do país após as eleições. O período pós-eleitoral foi marcado por confrontos que resultaram em mortes, a maioria de civis assassinados pela Polícia.

A interrupção das férias do efetivo policial em Nampula reforça a perceção de uma preparação para a mobilização de forças de segurança nas ruas durante o processo judicial de Venâncio Mondlane.