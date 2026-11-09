Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Ambiente tenso: Polícia de Nampula reforça efetivo antes do julgamento de Mondlane

CPLP » Moçambique

O Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM), em Nampula, determinou a suspensão temporária do gozo das férias anuais de todo o seu efetivo. A medida, que entrou em vigor nesta terça-feira, 10 de novembro, obriga os agentes abrangidos a permanecerem ou a regressarem imediatamente às suas funções.

A decisão foi formalizada através de uma ordem de serviço assinada pelo Comandante Provincial da PRM em Nampula, Miquissone Afonso. No documento, justifica-se a medida com base nas "as necessidades do serviço', embora não tenham sido detalhados os fatores específicos que motivaram a decisão. A PRM assegurou que as férias interrompidas ou adiadas serão reprogramadas assim que as condições de serviço o permitirem, garantindo o direito ao descanso anual dos membros da corporação.

Contexto do julgamento e tensões sociais

Esta mobilização ocorre a menos de dez dias do julgamento de Venâncio António Bila Mondlane, presidente do partido ANAMOLA (Aliança para um Moçambique Livre e Autónomo), agendado para o dia 17 de novembro. O processo decorre na sequência de manifestações populares convocadas por Mondlane para contestar os resultados das eleições gerais de 2024.

O líder do ANAMOLA enfrenta acusações de cinco crimes, incluindo o de incitamento ao terrorismo. Paralelamente, o Serviço Nacional Penitenciário já tinha emitido instruções para o reforço das medidas de segurança nas cadeias, visando prevenir possíveis motins durante o período do julgamento.

Histórico de tensão em Nampula

A província de Nampula, especificamente nas cidades de Nampula, Angoche e Nacala-Porto, foi identificada como um dos principais focos de tensão no norte do país após as eleições. O período pós-eleitoral foi marcado por confrontos que resultaram em mortes, a maioria de civis assassinados pela Polícia.

A interrupção das férias do efetivo policial em Nampula reforça a perceção de uma preparação para a mobilização de forças de segurança nas ruas durante o processo judicial de Venâncio Mondlane.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Lobos perdem território para tigre: expansão natural muda cadeia alimentar na taiga
Curiosidades
Lobos perdem território para tigre: expansão natural muda cadeia alimentar na taiga
Pesquisadores destacam que gatos SRD superam com frequência a marca dos 20 anos
Animais
Pesquisadores destacam que gatos SRD superam com frequência a marca dos 20 anos
IUCN oficializa extinção de seis espécies em atualização de 2025
Animais
IUCN oficializa extinção de seis espécies em atualização de 2025
Mais populares
Panquecas de maçã com canela fritas em frigideira

Preparo rápido de meia hora que substitui o forno, gerando massa suave e casca dourada.

Panquecas de maçã com canela fritas em frigideira
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
Pasta de sardinha, queijo e cenoura: textura aveludada e preparo em 10 minutos
Descoberto na Tailândia roedor gigante do Eoceno Yakamys sirindhornae
Brasil enfrenta limites invisíveis: como a China pode mudar tudo Ksenia Semenova Empresas argentinas buscam reduzir dependência de decisões políticas dos EUA Anastasiya Zhukova Decisão do CAS abala federações: Rússia avança para Los Angeles sem restrições Creator
Lobos perdem território para tigre: expansão natural muda cadeia alimentar na taiga
Rotina de skincare pós-40: o erro sistêmico que impede resultados visíveis
Pizza toast de pão de forma com 5 recheios em 15 minutos
Pizza toast de pão de forma com 5 recheios em 15 minutos
últimos materiais
Cardigans de inverno 2026/27: volume estrutural e paleta intensa
Senado italiano analisa projetos de lei para criar 'escudo democrático' contra interferência estrangeira
Banco Central do Brasil e BCE avançam na integração técnica entre sistemas de pagamento
Suflê de maçã exige mixer de 1000 W para textura aveludada
Ambiente tenso: Polícia de Nampula reforça efetivo antes do julgamento de Mondlane
Conservações comunitárias elevam população de markhors no Tajiquistão
Brasil deve registrar cerca de 866 mil casos de dengue em 2027, apontam projeções
VW substitui 75% da base eletrônica europeia por arquitetura chinesa para cortar custos de P&D
Caos total no porto francês: a crise dos combustíveis forçou medidas extremas da frota pesqueira
Revolta nas salas de aula da Costa Rica: a mudança radical no calendário que ignorou padrões da OCDE
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.