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Congestionamentos nas fronteiras: como isso afetou os portos moçambicanos

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A Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) identificou estrangulamentos nas fronteiras, a lentidão nos procedimentos aduaneiros e falhas na articulação entre diferentes modos de transporte como os principais obstáculos à competitividade dos corredores logísticos do país.

Durante a primeira edição da TRANS-LOG MOZ, realizada em Maputo, o vice-presidente da CTA, Onório Boane, afirmou que a localização estratégica e a capacidade dos portos nacionais não bastam para consolidar Moçambique como a principal porta de entrada comercial da África Austral. Para tal, defende-se a necessidade de maior eficiência operacional, integração transfronteiriça e investimentos direcionados em serviços logísticos e infraestruturas.

Prioridades para a melhoria da competitividade

Segundo a CTA, a competitividade de um corredor deve ser medida pelo custo, tempo e previsibilidade da entrega da mercadoria, e não apenas pela capacidade portuária. Nesse sentido, a organização empresarial propõe:

  • Redução de tempos de trânsito: Eliminação de congestionamentos nas fronteiras e aumento da capacidade ferroviária.
  • Integração Logística: Reforço das ligações entre os corredores de Maputo, Beira e Nacala, com foco na ligação aos mercados do hinterland.
  • Infraestruturas Complementares: Desenvolvimento de portos secos, terminais interiores, cadeias de frio, plataformas de distribuição e armazéns.
  • Digitalização: Simplificação de processos fronteiriços através de uma Janela Única Logística e promoção da cabotagem.

Investimento e Industrialização

Dada a limitação do financiamento público, Onório Boane sublinhou a importância de mobilizar capital privado e apoio de instituições de desenvolvimento. A CTA identificou oportunidades de investimento em sistemas de rastreamento digital, manutenção ferroviária, equipamentos portuários e armazenagem de cereais.

O dirigente enfatizou a necessidade de apresentar projetos com estudos de viabilidade concretos e modelos de exploração claros, referindo que são necessários "menos projectos anunciados e mais projectos preparados para financiamento e execução".

A CTA defende ainda que estes investimentos promovam a inclusão de empresas nacionais nas cadeias de fornecimento e engenharia, além de reforçar a dimensão industrial dos corredores, evitando que estas infraestruturas sirvam apenas como vias de passagem de matérias-primas ou entrada de produtos manufacturados.

Roteiro Estratégico e Indicadores

Como solução prática, a organização propõe a criação de um Roteiro de Investimento em Transportes e Logística 2026-2030. Este instrumento deverá conter uma carteira de projetos prioritários, metas de redução de custos e mecanismos de acompanhamento da execução.

No que toca ao desempenho, Boane apresentou dados que indicam que os portos moçambicanos movimentaram aproximadamente 66,5 milhões de toneladas de carga em 2024, com o Porto de Maputo a registar um recorde de 32 milhões de toneladas em 2025. Estes números reiteram a relevância dos ativos nacionais, embora a sua plena consolidação dependa da previsibilidade regulatória e da articulação com os países vizinhos.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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