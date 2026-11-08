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FRELIMO convoca Sessão Extraordinária do Comité Central para preparar XIII Congresso

CPLP » Moçambique

A FRELIMO agendou para os dias 27 e 28 de Novembro a realização da 5.ª Sessão Extraordinária do Comité Central. O encontro terá lugar na Escola Central do partido, na cidade da Matola, província de Maputo, com o objectivo central de analisar e aprovar instrumentos essenciais para a organização do XIII Congresso, previsto para ocorrer entre 20 e 25 de Julho de 2027, em Nampula.

Мапуту - столица Мозамбика
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Мапуту - столица Мозамбика

O anúncio foi feito por Pedro Guiliche, porta-voz do Comité Central, após a Sessão Ordinária da Comissão Política, presidida por Daniel Chapo, Presidente da República e da FRELIMO. Segundo Guiliche, a agenda da reunião focará em três pilares fundamentais:

  • A aprovação da directiva sobre as eleições internas para os órgãos do partido;
  • A validação do Código de Conduta Ética e Disciplina Partidária;
  • A apreciação das teses para o XIII Congresso.

O porta-voz sublinhou que estas medidas visam reforçar a democracia interna e a transparência, estabelecendo mecanismos claros de orientação e responsabilização dos membros e dirigentes partidários.

Análise governativa e desafios demográficos

Durante a sessão, a Comissão Política avaliou a acção do Governo, destacando a criação da Zona Económica Especial de Moamba, na província de Maputo, como uma estratégia para atrair investimentos e fomentar a capacidade produtiva e o emprego.

Um ponto central da discussão foi a dinâmica populacional de Moçambique. De acordo com as projecções apresentadas, a população do país poderá subir dos actuais 35 milhões para cerca de 60 milhões de pessoas nos próximos 25 anos. A FRELIMO defende que o crescimento económico e as políticas públicas devem ser ajustados para responder a este desafio demográfico.

Solidariedade e Segurança

No âmbito da assistência social, o partido anunciou apoio à reposição dos serviços da unidade de Oncologia do Hospital Central de Maputo, após o incêndio que afectou a instituição. A Comissão Política orientou a mobilização de militantes e comités provinciais para apoiar os pacientes afectados, reiterando a necessidade de apurar as causas do sinistro.

Em matéria de segurança e defesa, a Comissão Política expressou reconhecimento pelo desempenho das Forças de Defesa e Segurança, especificamente no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado e na garantia da ordem pública.

Agenda Política e Internacional

No plano interno, foram destacadas as seguintes actividades:

  • A visita de trabalho do secretário-geral da FRELIMO, Shaquille Aboubacar, à província de Tete;
  • O processo de revitalização dos órgãos na cidade de Maputo, com sessões eleitorais previstas para 16 de Novembro nos distritos de KaMavota e KaMubukwana, além da eleição do primeiro secretário da cidade ainda este mês.

Internacionalmente, a Comissão Política referenciou a participação de Daniel Chapo na III Cimeira Rússia-África e no 12.º Fórum de Alto Nível de Tana, na Etiópia. A sessão encerrou com uma homenagem póstuma aos quadros Diolinda Guizman e Tobias Joaquim Dai.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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