FRELIMO convoca Sessão Extraordinária do Comité Central para preparar XIII Congresso

A FRELIMO agendou para os dias 27 e 28 de Novembro a realização da 5.ª Sessão Extraordinária do Comité Central. O encontro terá lugar na Escola Central do partido, na cidade da Matola, província de Maputo, com o objectivo central de analisar e aprovar instrumentos essenciais para a organização do XIII Congresso, previsto para ocorrer entre 20 e 25 de Julho de 2027, em Nampula.
O anúncio foi feito por Pedro Guiliche, porta-voz do Comité Central, após a Sessão Ordinária da Comissão Política, presidida por Daniel Chapo, Presidente da República e da FRELIMO. Segundo Guiliche, a agenda da reunião focará em três pilares fundamentais:
O porta-voz sublinhou que estas medidas visam reforçar a democracia interna e a transparência, estabelecendo mecanismos claros de orientação e responsabilização dos membros e dirigentes partidários.
Durante a sessão, a Comissão Política avaliou a acção do Governo, destacando a criação da Zona Económica Especial de Moamba, na província de Maputo, como uma estratégia para atrair investimentos e fomentar a capacidade produtiva e o emprego.
Um ponto central da discussão foi a dinâmica populacional de Moçambique. De acordo com as projecções apresentadas, a população do país poderá subir dos actuais 35 milhões para cerca de 60 milhões de pessoas nos próximos 25 anos. A FRELIMO defende que o crescimento económico e as políticas públicas devem ser ajustados para responder a este desafio demográfico.
No âmbito da assistência social, o partido anunciou apoio à reposição dos serviços da unidade de Oncologia do Hospital Central de Maputo, após o incêndio que afectou a instituição. A Comissão Política orientou a mobilização de militantes e comités provinciais para apoiar os pacientes afectados, reiterando a necessidade de apurar as causas do sinistro.
Em matéria de segurança e defesa, a Comissão Política expressou reconhecimento pelo desempenho das Forças de Defesa e Segurança, especificamente no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado e na garantia da ordem pública.
No plano interno, foram destacadas as seguintes actividades:
Internacionalmente, a Comissão Política referenciou a participação de Daniel Chapo na III Cimeira Rússia-África e no 12.º Fórum de Alto Nível de Tana, na Etiópia. A sessão encerrou com uma homenagem póstuma aos quadros Diolinda Guizman e Tobias Joaquim Dai.
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