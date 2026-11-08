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Terrorismo no norte perde prioridade oficial: Brennan Jr. e Chapo fecham capítulo sem anúncios públicos

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O Presidente Daniel Chapo recebeu, nesta quinta-feira, em Maputo, o vice-comandante do Comando Africano dos Estados Unidos (AFRICOM), tenente-general John Brennan Jr. Durante a audiência, as duas partes discutiram oportunidades de cooperação mútua, abrangendo tanto a área da segurança como o desenvolvimento económico, tendo Brennan Jr. classificado Moçambique como um parceiro estratégico para os Estados Unidos.

Даниэл Чапу, Президент Мозамбика
Photo: https://presidencia.gov.mz/
Даниэл Чапу, Президент Мозамбика

O encontro ocorre num contexto de cooperação militar já estabelecida entre as duas nações, com iniciativas concretas registadas nos últimos anos:

  • 2021: Realização de um programa de dois meses, conduzido por forças especiais norte-americanas, para o treino de fuzileiros navais moçambicanos, com o objetivo de combater o terrorismo e o extremismo violento.
  • 2022: Entrega de uma embarcação de patrulha costeira à Marinha moçambicana, com um valor estimado em 700 mil dólares, acompanhada pelo anúncio de formação para os efetivos.

Embora a referência ao desenvolvimento económico amplie o escopo da conversa, a nota emitida pela Presidência não detalha projetos específicos, setores de investimento ou se houve a discussão sobre a continuidade dos programas de formação militar já em curso.

O AFRICOM é a entidade militar dos Estados Unidos responsável pela gestão de operações e atividades de cooperação em segurança em todo o continente africano. Não foi especificado qual será o papel do comando no âmbito das oportunidades económicas mencionadas durante a audiência.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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