Terrorismo no norte perde prioridade oficial: Brennan Jr. e Chapo fecham capítulo sem anúncios públicos

O Presidente Daniel Chapo recebeu, nesta quinta-feira, em Maputo, o vice-comandante do Comando Africano dos Estados Unidos (AFRICOM), tenente-general John Brennan Jr. Durante a audiência, as duas partes discutiram oportunidades de cooperação mútua, abrangendo tanto a área da segurança como o desenvolvimento económico, tendo Brennan Jr. classificado Moçambique como um parceiro estratégico para os Estados Unidos.

Photo: https://presidencia.gov.mz/ Даниэл Чапу, Президент Мозамбика

O encontro ocorre num contexto de cooperação militar já estabelecida entre as duas nações, com iniciativas concretas registadas nos últimos anos:

2021: Realização de um programa de dois meses, conduzido por forças especiais norte-americanas, para o treino de fuzileiros navais moçambicanos, com o objetivo de combater o terrorismo e o extremismo violento.

Realização de um programa de dois meses, conduzido por forças especiais norte-americanas, para o treino de fuzileiros navais moçambicanos, com o objetivo de combater o terrorismo e o extremismo violento. 2022: Entrega de uma embarcação de patrulha costeira à Marinha moçambicana, com um valor estimado em 700 mil dólares, acompanhada pelo anúncio de formação para os efetivos.

Embora a referência ao desenvolvimento económico amplie o escopo da conversa, a nota emitida pela Presidência não detalha projetos específicos, setores de investimento ou se houve a discussão sobre a continuidade dos programas de formação militar já em curso.

O AFRICOM é a entidade militar dos Estados Unidos responsável pela gestão de operações e atividades de cooperação em segurança em todo o continente africano. Não foi especificado qual será o papel do comando no âmbito das oportunidades económicas mencionadas durante a audiência.