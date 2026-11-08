Milhões do Rovuma parados: projetos estratégicos sofrem execução mínima até setembro

O balanço do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado (PESOE) referente ao terceiro trimestre de 2026 revela uma execução lenta dos projectos financiados pelas receitas provenientes do Gás do Rovuma. De acordo com os dados, apenas 39,25% dos fundos alocados foram executados, representando um crescimento de apenas 1,88% em relação ao primeiro semestre do ano.
Dos 2.943,4 milhões de Meticais destinados a projectos estratégicos de desenvolvimento económico e social, foram efectuados apenas 1.155,40 milhões de Meticais. Dos seis projectos definidos, apenas a construção da ponte sobre o Rio Save, em Massangena, província de Gaza, teve a aplicação total do seu orçamento, no valor de 1.000 milhões de Meticais.
Outras iniciativas apresentam níveis de execução significativamente reduzidos:
O relatório do Governo não apresenta as razões que justificam a baixa performance destes projectos.
Esta situação repete-se pelo segundo ano consecutivo. Em 2025, o Governo alocou 3.009,7 milhões de Meticais para projectos estratégicos via receitas do gás, mas a execução foi de apenas 44,3% (1.333,58 milhões de Meticais). Na altura, o Governo indicou que os projectos não executados seriam reinscritos no PESOE 2026, porém, estes não constam no balanço mais recente.
Entre as metas não concretizadas de 2025 estavam:
As receitas do gás natural do Rovuma são depositadas numa conta transitória no Banco de Moçambique, sendo posteriormente canalizadas ao Tesouro (60%) e ao Fundo Soberano (40%), este último responsável pela gestão dos ganhos da exploração na bacia do Rovuma.
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