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Milhões do Rovuma parados: projetos estratégicos sofrem execução mínima até setembro

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O balanço do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado (PESOE) referente ao terceiro trimestre de 2026 revela uma execução lenta dos projectos financiados pelas receitas provenientes do Gás do Rovuma. De acordo com os dados, apenas 39,25% dos fundos alocados foram executados, representando um crescimento de apenas 1,88% em relação ao primeiro semestre do ano.

Самора Моисеш Машел - 20 метикалов Мозамбик
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Самора Моисеш Машел - 20 метикалов Мозамбик

Dos 2.943,4 milhões de Meticais destinados a projectos estratégicos de desenvolvimento económico e social, foram efectuados apenas 1.155,40 milhões de Meticais. Dos seis projectos definidos, apenas a construção da ponte sobre o Rio Save, em Massangena, província de Gaza, teve a aplicação total do seu orçamento, no valor de 1.000 milhões de Meticais.

Detalhes da execução orçamental por projecto

Outras iniciativas apresentam níveis de execução significativamente reduzidos:

  • Hospital Distrital de Chibuto: Com um orçamento de 500 milhões de Meticais, foram utilizados apenas 64,42 milhões, permanecendo 435,58 milhões de Meticais sem aplicar.
  • Urbanização e terra infra-estruturada: A execução subiu de 3,20 milhões de Meticais (primeiro semestre) para 9,39 milhões de Meticais até Setembro, num orçamento total de 365,2 milhões.
  • Postos fiscais e de cobrança da Autoridade Tributária: Registou-se a aplicação de 3,01 milhões de Meticais de um total de 143,4 milhões.
  • Escolas Básicas: Apenas 1,62 milhões de Meticais foram aplicados dos 800 milhões previstos.
  • Barragem de Locomue (Niassa): Mantém-se a execução de 76,96 milhões de Meticais, de um total de 134,81 milhões.

O relatório do Governo não apresenta as razões que justificam a baixa performance destes projectos.

Persistência de falhas na execução desde 2025

Esta situação repete-se pelo segundo ano consecutivo. Em 2025, o Governo alocou 3.009,7 milhões de Meticais para projectos estratégicos via receitas do gás, mas a execução foi de apenas 44,3% (1.333,58 milhões de Meticais). Na altura, o Governo indicou que os projectos não executados seriam reinscritos no PESOE 2026, porém, estes não constam no balanço mais recente.

Entre as metas não concretizadas de 2025 estavam:

  • Construção de armazéns frigoríficos em Beluluane e Topuito (45,5 milhões de Meticais) e fábricas de ração em Nampula e Niassa (27,5 milhões de Meticais).
  • Produção de mudas de cajueiros (90 milhões de Meticais) e sementes básicas (21,6 milhões de Meticais).
  • Cobertura vacinal de crianças menores de um ano (416,4 milhões de Meticais).
  • Distribuição de livros escolares (779,5 milhões de Meticais) e construção de 12 escolas secundárias (311,6 milhões de Meticais).
  • Reabilitação de infra-estruturas de água (679 milhões de Meticais) e apoio a agregados familiares (201,3 milhões de Meticais).
  • Construção de 214 salas de aula (225,8 milhões de Meticais) e apetrechamento de Institutos de Ensino Técnico Profissional (287,8 milhões de Meticais).
  • Construção de 10 represas (102,1 milhões de Meticais) e kits para empreendedorismo de PMEs (137,3 milhões de Meticais).

As receitas do gás natural do Rovuma são depositadas numa conta transitória no Banco de Moçambique, sendo posteriormente canalizadas ao Tesouro (60%) e ao Fundo Soberano (40%), este último responsável pela gestão dos ganhos da exploração na bacia do Rovuma.

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Author`s name Petr Ermilin
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