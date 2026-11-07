Violência em Muidumbe ameaça segurança alimentar e deixa mais de uma dezena de mortos

Cabo Delgado: Ataques terroristas em Muidumbe provocam deslocações e ameaçam produção agrícola

O Secretário de Estado da província de Cabo Delgado, Plácido Pereira, confirmou a ocorrência de novos ataques terroristas em diversas aldeias do distrito de Muidumbe, no norte da província. Em declarações prestadas a jornalistas na cidade de Pemba, na última quarta-feira, o governante revelou que as incursões foram marcadas por assassinatos e raptos de civis.

Photo: https://t.me/TheAfricanCorps Отражение атаки боевиков

Impacto na segurança alimentar

Embora não tenha detalhado o número exato de vítimas mortais, Plácido Pereira alertou que a situação poderá comprometer a produção agrícola local. O governante explicou que a deslocação forçada de populações em áreas com potencial para a produção de quantidades consideráveis de alimentos obrigará o Estado a suprir as necessidades alimentares a partir de outras zonas.

Resposta governamental e segurança

Apesar da nova vaga de violência, o Secretário de Estado garantiu que tem havido melhorias na segurança, atribuindo este progresso à resposta das Forças de Defesa e Segurança. Informou ainda que o Governo está a canalizar apoio às famílias deslocadas, bem como àquelas que sofreram a destruição de culturas alimentares devido à ação de paquidermes.

Contexto de violência na região

A confirmação oficial surge após relatos de violência extrema na zona baixa que divide os distritos de Muidumbe e Mueda. Na última sexta-feira, foram encontrados quatro corpos decapitados, ação atribuída a insurgentes que circulam na região. Uma operação de vasculhação realizada no domingo seguinte permitiu a descoberta de mais corpos, elevando o total de vítimas mortais para mais de uma dezena.