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Governo avança com atualização do Código de Estrada após autorização parlamentar

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A Assembleia da República autorizou, nesta sexta-feira (06), o Governo a proceder à revisão do Código de Estrada. A medida visa fortalecer os mecanismos de controlo e a fiscalização de contravenções rodoviárias em todo o país.

Железная дорога
Photo: commons.wikimedia.org by ЛёХЕР, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Железная дорога

De acordo com o ministro dos Transportes e Logística, João Matlombe, a atualização das normas pretende adequar a legislação à dinâmica atual do trânsito nacional e internacional, promovendo a mobilidade sustentável e a integração de avanços tecnológicos.

Principais alterações e modernização

O executivo planeia implementar as seguintes medidas no âmbito da reforma:

  • Tecnologia e Vigilância: Introdução de câmaras de videovigilância para fins rodoviários e uso de ferramentas digitais e sistemas inteligentes para otimizar a eficiência do transporte.
  • Novas Tipologias de Veículos: Regulamentação de veículos elétricos, híbridos e a gás.
  • Controlo de Condutores: Reforço da fiscalização de transportes de carga e de passageiros, com a introdução do sistema de cartas de condução por pontos.
  • Harmonização Legal: Alinhamento das normas do Código de Estrada com as normas penais nacionais.

Segurança e Responsabilização

A revisão prevê o agravamento das penalizações para comportamentos de alto risco, com foco particular na condução sob efeito de álcool ou substâncias psicotrópicas e no uso de telemóvel ao volante, identificado pelo ministro como uma das principais causas de acidentes rodoviários.

João Matlombe destacou que a proposta assenta nos pilares da segurança, modernização e responsabilização, enfatizando que a segurança dos cidadãos é "inegociável". No que toca à responsabilização, o objetivo é combinar a punição com a educação, através do reforço da formação rodoviária e de medidas de reinserção cívica para infratores.

Contexto Legislativo

A necessidade de revisão deve-se ao desajuste do código atualmente em vigor, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 1/2011, que já havia substituído a legislação de 1954. Paralelamente, o parlamento aprovou também o Código do Registo Aeronáutico e a Lei de Marinha Mercante e Actividades Conexas.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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